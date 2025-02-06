大S驟逝如鐵鎚重擊！李㼈曝死後財產分配：我掛了很多人發財

李㼈今天出席電影《突破三千米的泳氣》記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕大S驟逝，曾經與大小S同台、並與Mike許雅鈞、汪小菲有交情都有交情的李㼈，今天（6日）被問及大S的骨灰可能放家裡一事，坦然表示「我覺得很好，對家人的思念，哪怕是戒指還是什麼，精神是一樣的，放家裡很好啊，每天看到很好。」

電影《突破三千米的泳氣》卡司記者會；吳鈴山（左起）、吳迪、李㼈、李紫嫣、翁琪兒、翁家明。（記者陳奕全攝）

李㼈今天出席電影《突破三千米的泳氣》的記者會，被問到大S一事，李㼈表示宛如被鐵鎚重擊，「（大S）在我感覺很像小孩，我們很年輕就合作，大小S從八大、《康熙》，我跟他們老公（Mike許雅鈞、汪小菲）也都很熟，我看到覺得不敢相信。」當初大S在節目上翻他包包的畫面，李㼈至今仍印象深刻，不捨的說「這麼年輕、這麼漂亮」，更透露下午就會去打疫苗。

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李㼈（左）、李紫嫣。（記者陳奕全攝）

對於生死，李㼈表示很坦然，透露財產已經分配好了，像是現金、房子及保險等等，開玩笑說「我如果掛了很多人會發財」，更脫口「不要說是大S，有可能是我啊！」讓李紫嫣嚇得敲桌子三下，要爸爸別亂說話。

李㼈（左）談及生死議題，李紫嫣抓爸爸的手敲三下，要他別亂講話。（記者陳奕全攝）

翁家明（右）、翁琪兒。（記者陳奕全攝）

翁家明今天也帶著女兒翁琪兒出席，他也遺憾巨星殞落，有人離開總要有新人來接班，要多給新生代機會。

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