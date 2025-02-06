大S羽化成仙！昔日老師劉亮佐回想1畫面 曝她「高中絕美模樣」

大S過去就讀華岡藝校時，劉亮佐擔任她班上畢業製作的指導老師。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／專訪〕劉亮佐這個農曆春節面臨老友、學生相繼過世，包括《報告班長》張立威，還有大S。大S過去就讀華岡藝校時，劉亮佐擔任她班上畢業製作的指導老師，之後還和她合作戲劇《戰神》，他腦中有2個畫面很深刻，其中一個是討論畢業製作劇本，大S很有想法，立刻舉手反應自己想改編小說《大老婆俱樂部》，他說：「她從那時就是個大量閱讀的孩子。」另一個則是劉亮佐有次回頭看大S班上吵吵鬧鬧，「但她獨自站在樓梯轉角，幽幽看天空」，讓他印象極深。

大S（右起）和阿雅、小S是華岡藝校同班同學。（翻攝自臉書）

劉亮佐（中間紅衣）帶大S（右側墨鏡）和華岡藝校同學參與畢業製作。（劉亮佐提供）

大S一直都稱呼劉亮佐為「阿斗老師」，他回憶大S求學時因為要兼顧演藝工作，在畢業製作的舞台劇中擔任服裝組，當時班上除了大、小S，還有大炳、阿雅、吳佩慈等人，他說當時班上為了省便當錢，在後台開火煮食，他甚至被大炳帶到Gay bar討論劇本，如今回想相當有趣。後來他除了和大S合作《戰神》，也擔任《戰神》的表演指導，稱讚大S對角色有許多超齡想法。

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劉亮佐回憶起擔任大S老師時的點滴。（記者胡舜翔攝）

面對身旁的人突然離世，劉亮佐相當惋惜，難過了好幾天，他也提到自己的爸爸在他14歲時因心肌梗塞猝逝，加上2021年面臨16週寶寶胎停的噩耗，雖看淡生死，仍抱持遺憾，表示：「不管你是誰，不管過得多幸福，死亡這件事隨時會發生。」

此外，劉亮佐近日演出果陀舞台劇《妳和我和他的真相》，戲裡他面對老婆出軌好友，戲外他和趙小僑感情甜蜜，怎詮釋綠帽男？他大笑說：「這太簡單了！即便再幸福順利，演員都有天馬行空的想法。」他讚《真相》是他在劇場37年，堪稱前兩名的翻譯劇本，指出這齣戲最難的就是分辨真話、假話，他說：「每句話都可以是真的、是假的，都有很多種方式詮釋，沒看過一齣劇本，有這麼多可能性。」

劉亮佐近日演出舞台劇，劇中面對老婆出軌好友。（記者胡舜翔攝）

至於他婚姻中的「假話」？他指出光是帶小孩這件事就很累，也很挑戰人性，也會因為疲憊延伸出許多「假話」，他解釋：「光是不陪小孩就有千百萬種理由，像是公司要開會、身體不舒服，這些『假話』其實就是在挑戰人性，你對你的伴侶能有多誠實？」讓婚姻中的人頗有感觸。《妳和我和他的真相》將於3月15、16日在國家戲劇院加演，售票請洽請洽OPENTIX售票網。

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