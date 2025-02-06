日本前職棒「不死鳥」次子人間肯尼Matt自爆：沒用過ATM

日本前職棒明星桑田真澄（右）與次子Matt。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕擁有「不死鳥」稱號的日本前職棒明星桑田真澄次子Matt成為媒體寵兒，除了Matt宛若「人間肯尼」的混血臉之外，他更不吝嗇分享自己的豪奢生活，繼天天搭計程車上學之後，昨（5）又爆出他自傲「身上隨時有錢」。

純正日本血統的Matt有張西方臉。（翻攝自IG）

純正日本血統的Matt卻有超誇張西方臉，先前他就透露自己高中時期從來不知道怎麼搭乘大眾交通工具，因為他每天都花2萬日圓（約新台幣4300元）搭計程車上學。昨日媒《女性自身》又報導Matt稱自己最近在家裡安裝了商用機器，成本約百萬日圓（約新台幣21萬5千元），所以最近的開銷大概落在200～300萬日圓（約新台幣43萬至64萬5千元）。

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30歲的Matt還在昨日播出《世界頂級美食》（暫譯）節目當中表示自己花在美容的費用都要以「百萬日圓」為單位起跳，這讓同台的女性來賓感到相當不可思議。

Matt表示自己從來沒使用過ATM。（翻攝自IG）

此外，被問到「每個月的開銷和生活費大概平均多少錢？」時，Matt竟回答：「我從來沒算過」原因是他把財務大權交給媽媽管理所以自己花了多少錢，連他自己也不清楚，更誇張的是Matt接著說：「我也從來沒有用過ATM提款機」。



聽到Matt的驚人發言後，參與節目的人都瞪大眼睛，表示不敢相信，但驚人的事還在後頭。Matt接著說：「我身上隨時都有錢，從來沒有口袋空空的時候」，言下之意就是Matt除了把錢花在美容上，其他費用開銷也不小。

Matt身上隨時帶著巨款，口袋裡永遠有錢。（翻攝自IG）



Matt也透露自己有喜歡的精品品牌，每當受品牌邀請去看秀的時候，他就會大買特買，有時候買太多，就會超過當月的平均開支，接著Matt補充說，他的開支大概超過千萬日圓（約新台幣215萬元）

金錢觀超出常人的Matt還不是最讓人驚訝的，許多看了節目的觀眾紛紛表示，「最誇張的還是掌握財政大權的媽媽吧？為什麼讓他花這麼多錢？」

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