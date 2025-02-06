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敖犬計畫今年「升格奶爸」！擔心老婆太辛苦勤拚進度

敖犬將愛車開進攝影棚展示。（TVBS提供）敖犬將愛車開進攝影棚展示。（TVBS提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕Lollipop棒棒堂成員敖犬近期受邀上TVBS人氣汽車實境節目《地球黃金線》，擁有兩輛Porsche跑車的他分享愛車駕馭心得，同時透露計畫在2025年升格為奶爸，並趁著這次上節目的機會，向汽車達人們請教「如何選購奶爸車？」錄影過程中，主持人蘇宗怡意外發現，自己竟與敖犬一樣，有一對天然的「精靈耳」，笑說難怪兩人首次見面，就有「一見如故」的親切感。

愛車成癡的敖犬過去就是《地球黃金線》忠實觀眾，這次上節目前他就已經參與錄製過《地球黃金線》網路版節目，聊車聊上癮的他，甚至在社群直接喊話，希望製作單位趕快發他電視通告。如願以償的敖犬，這次特別將「小老婆」之一的Porsche 718 Cayman GTS開進攝影棚展示，背後的目的竟是「帶來上電視，留個回憶。」

敖犬接著解釋，目前他正準備轉手賣掉這輛愛車，換購一輛適合家庭使用的奶爸車，因此也想趁著錄影機會向達人請益，想知道這樣的決定是否值得。沒想到三位達人，意見「嚴重分歧」，有建議買實用性高的休旅車，也有推坑他價格相對好入手的性能車，讓敖犬瞬間陷入更大的選擇障礙。

汽車達人推坑豪華奶爸車，敖犬陷選擇障礙。（TVBS提供）汽車達人推坑豪華奶爸車，敖犬陷選擇障礙。（TVBS提供）

敖犬去年底才跟女友發發完成終身大事，怎麼就急著物色奶爸車？對此，他坦言，位於台中的新房就快裝潢完成，希望能在入住第一年，就能有寶寶陪伴，所以正在拚命趕進度。當被問到是否擔心夫妻倆還沒享受足夠的二人世界，就馬上進入育兒生活時，敖犬立刻展現寵妻魔人的一面，直言自己主要是擔心發發的年齡，就怕年紀接近高齡產婦的她，孕期會太過辛苦，「因為她（發發）現在年紀大概32、33歲，再拖下去，可能要做凍卵或羊膜穿刺，還是盡量不要。」儘管對新生命的到來充滿期待，敖犬也不諱言，曾在自己主持的《來吧！哪裡怕》中體驗「一日幼兒園老師」，錄影結束後真心覺得：「育兒生活不容易啊！」

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