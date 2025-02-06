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娛樂 最新消息

大S牽線促成合作 ！陳柏霖傳訊關心具俊曄 呼籲：不要打擾他們

陳柏霖出席咖啡飲品代言。（記者李紹綾攝）陳柏霖出席咖啡飲品代言。（記者李紹綾攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕陳柏霖2006年曾與「大S」徐熙媛合作電影《詭絲》，他今（6日）出席咖啡代言活動，談及大S因流感併發肺炎病逝一事，神情略顯凝重說：「希望大家都平安，不要打擾他們。」被問與大S過往的回憶，他說：「這就留給我自己，就不在公開場合說了。」

陳柏霖出席咖啡飲品代言。（記者李紹綾攝）陳柏霖出席咖啡飲品代言。（記者李紹綾攝）

陳柏霖2023年主持實境節目《極島森林》，具俊曄在老婆大S的鼓勵下，答應邀約參與錄影，獻出第一次露營、第一次在野外過夜的體驗。談及當時與具俊曄的相處，陳柏霖大讚：「他是很溫暖的大哥。」大S病逝消息震驚眾人，陳柏霖透露，有傳訊息關心具俊曄，他不願多談內容，語帶保留說：「這部分我就留給自己！」近期因大S事件讓全台瘋打流感疫苗，陳柏霖表示自己還沒打流感疫苗，會找時間去打。

陳柏霖出席咖啡飲品代言。（記者李紹綾攝）陳柏霖出席咖啡飲品代言。（記者李紹綾攝）

陳柏霖談到，農曆新年期間陪家人及同事打牌、吃飯，笑說牌桌上都有贏，金額大約在4位數，有無包紅給家人？他說：「我沒有包紅包耶！他們自己拿（錢）就可以了，我很少包紅包，以前有包，今年沒有，我覺得陪伴就是最好的紅包。」至於長輩最愛的「催婚」話題，他尷尬笑了2聲說：「有好消息會和大家說！」

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