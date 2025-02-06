好媳婦郁方暴怒！ 網紅夫妻設性騷痛斥：下地獄

女星郁方聽聞網紅夫妻補習班爆發疑似性騷案件感到憤怒。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星郁方自謙「好門媳婦」，身為母親的她特別重視孩子教育消息，日前新竹一對網紅夫妻經營的補習班涉嫌對學生性騷擾，遭新竹縣教育局公告廢止設立。郁方看到消息，感到憤怒不已，甚至在社群發文怒斥：「這些人下地獄吧」！

郁方痛罵涉嫌對學生伸出狼爪的網紅夫妻下地獄。（翻攝自臉書）

由彭姓負責人經營的補習班設立於竹北，夫妻兩人長期以來舉辦「親子閱讀」、「寫作及語文」等專業知識等講座，在許多家長圈裡算是小有名氣的網紅，夫妻倆的粉絲專業甚至有3.4萬名追蹤，就連新竹市政府都曾與網紅夫妻共同舉辦青少年文字展。

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網紅夫妻的粉絲專業有3.4萬追蹤者。（翻攝自臉書）

新竹縣教育局公布網紅夫妻涉嫌性騷擾、性侵害、性霸凌消息傳出後，除了補習班被廢止之外，也在家長群當中炸鍋，優質形象也徹底崩壞。尤其彭姓負責熱疑似對至少3名學生伸出狼爪，更令家長震驚。

郁方社群憤怒發文。（翻攝自臉書）

郁方和斐儷珠寶總經理陳昱羲育有2子1女，聽到這消息感到不可思議，甚至覺得非常憤怒，所以郁方在社群發文痛斥網紅夫妻的行為之外，更忍不住開罵「讓這些人下地獄吧」！

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