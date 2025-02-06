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米倉涼子罹低腦壓頭痛！抱病參演《派遣女醫X》：狀況不是很好

米倉涼子罹低腦壓頭痛！抱病參演《派遣女醫X》：狀況不是很好米倉涼子在《劇場版派遣女醫X FINAL》繼續接演「不敗女醫」大門未知子。（采昌提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日劇《派遣女醫X》在12週年之後，以集大成新作《劇場版派遣女醫X FINAL》為全系列邁向最終完結，米倉涼子詮釋醫術精湛的外科女醫「大門未知子」，雖然她在近年罹患「低髓液壓症候群」（低腦壓頭痛），不得不減少演藝工作，但她仍在還沒完全康復的情況下，抱病演出拯救生命的妙手女醫。

《派遣女醫X》自2012年開播後，至今已播出七季，還有特別篇跟衍生劇，每次播出全新一季都掀起高度話題。而在開播12週年之際，終於透過大銀幕迎來最終結局的《劇場版派遣女醫X FINAL》。

全片集結系列史上最堅強的演員陣容，並將揭開米倉涼子飾演有「不敗女醫」之稱的「大門未知子」的過往秘辛。同時，至今在劇集中克服重重危機的大門，這回還將面對史上最強大的敵手，以及最嚴重的危機。

米倉涼子罹低腦壓頭痛！抱病參演《派遣女醫X》：狀況不是很好《劇場版派遣女醫X FINAL》在日本上映後叫好叫座，票房突破30億日元，更吸引超過226萬觀眾。（采昌提供）


現年49歲的米倉涼子以這部作品獲封「收視女王」名號，扮演醫術高超的外科女醫，拯救了無數垂危生命。不過她在近年身體亮紅燈，罹患「低髓液壓症候群」，不得不減少演藝工作。

然而這部作品卻是她怎樣都難以割捨的心頭愛，依然選擇抱病演出本片。她對此回應：「我還沒有完全康復，拍攝的時候，身體狀況也不是很好，但那段時間我以自己的方式使盡全力，我想這就是我為什麼能夠更強烈感受到生命的珍貴，而這也是本片的主題之一，同時也是我拍攝的原因之一，所以我以細細品味每一個場景的態度，來對待大門未知子這個角色。」

對於本片是系列作品的最終完結，米倉涼子表示：「如果沒有12年的電視劇，我就不會站在這裡。」事實上，就連米倉本人都沒想到會連演長達12年，透露這角色已經成為「自己不可或缺的一部分」。

米倉涼子罹低腦壓頭痛！抱病參演《派遣女醫X》：狀況不是很好米倉涼子仍抱病堅演《劇場版派遣女醫X FINAL》，並強調生命珍貴是本片的拍攝動力。（采昌提供）

米倉繼續說道：「所有參演者都如家人般互相尊重及敬愛，多虧有大家，才能完成這部作品。這部作品的看點很多，希望大家能注目大門未知子在說出『我，絕不失敗』這句話前的發展，以及她說出這句話的瞬間。這是我們灌注這12年來所有心意的一部作品，請大家務必進電影院觀賞。」

電影光是在日本上映三天，就吸引超過44萬名觀眾，票房吸金超過6億日元（約新台幣1.21億元），上映45天後的累積票房更勇破30億日元（約新台幣6.05億元），吸引超過226萬民眾搶看，也因此成為米倉涼子演藝生涯當中，最賣座的電影演出作品。

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