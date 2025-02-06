小布盛世美顏再現！影史經典《火線追緝令》30週年4K修復重返大銀幕

犯罪驚悚經典《火線追緝令》迎來上映30週年，以4K數位修復版重返大銀幕。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由金獎名導大衛芬奇執導的犯罪驚悚經典《火線追緝令》，今年迎來上映30週年紀念，片商特別推出4K數位修復版重返大銀幕。該片集結「小布」布萊德彼特、摩根費里曼兩位奧斯卡得主聯合主演，以聖經「七宗罪」串聯一場場殘忍至極的凶殺案，當年上映即引發轟動，更被全球影迷譽為犯罪電影的經典必看之作。

《火線追緝令》能一睹布萊德彼特32歲時的盛世美顏。（華納兄弟提供）

《火線追緝令》描述摩根費里曼飾演即將退休的資深警探，和小布飾演的菜鳥警探聯手追捕一名以聖經七宗罪為殺人動機的連環殺手。兩人雖性格迥異，卻在共同追捕罪犯的過程中建立深厚情誼。這部電影不僅是小布與摩根費里曼首次合作，也為兩人奠定了影壇地位，成為影迷心目中的經典組合。

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布萊德彼特在《火線追緝令》飾演菜鳥警探。（華納兄弟提供）

摩根費里曼在《火線追緝令》飾演即將退休的資深警探。（華納兄弟提供）

電影透過4K數位修復技術，帶來更加清晰、細緻的畫面，也透過重新調光，完美呈現出導演大衛芬奇精心設計的畫面細節，而首度推出的IMAX版本彷彿讓觀眾身歷其境，感受故事的黑暗氛圍與緊張刺激，值得影迷進戲院以大銀幕重溫，享受震撼劇情之餘，更能一睹現在依舊帥爆的小布32歲時的盛世美顏，勢必掀起回憶殺。《火線追緝令》4K數位修復版將於2月27日2D、IMAX同步上映。

《火線追緝令》4K數位修復版預告：

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