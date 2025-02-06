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娛樂 最新消息

胡瓜現蹤福隆大啖便當 挑戰獨旅秒被民眾包圍

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜積極經營YouTube頻道《下面一位》，開播以來受到網友喜愛。最新一集發布胡瓜展開第一次的獨自旅行，才剛到目的地就被觀眾們包圍住。

胡瓜挑戰到福隆獨旅。（下面一位提供）胡瓜挑戰到福隆獨旅。（下面一位提供）

雖然遇到下雨天仍不減胡瓜興奮心情，第一站首先來到福隆吃有名的便當，肚子餓的他聽到內用有熱騰騰的湯以及電視可以觀看球賽，便馬上改變心意，坐下和民眾同桌享用美食，大快朵頤一番，非常親民大方。

旅途中遇到路人紛紛邀約合照，而胡瓜來者不拒，親民的行為讓大家滿是歡喜，胡瓜也變身自拍達人，教長輩們如何使手機內鏡自拍，也驕傲地對鏡頭炫耀成果。除了熱情合照外，胡瓜還不忘向合照的人一個個確認是否有按下《下面一位》頻道的訂閱，確認完後才讓人離開，他也忍不住自嘲：「我的獨旅怎麼變出來跑業務？」搞笑的言論逗得大家呵呵大笑。

胡瓜與民眾合照。（下面一位提供）胡瓜與民眾合照。（下面一位提供）

而計畫去看沙雕的行程也因天氣因素臨時改去咖啡廳，沿途中即是受到遭受大風襲擊，胡瓜也風雨無阻的前往，相當有冒險家的精神。

隨後在咖啡廳吃甜點看海景享受愜意的時光，胡瓜看著海景，想起上一回到海邊旅遊竟是7年前，在這中間有到海邊都是去工作，沒有時間和機會可以旅遊，讓他感到萬分可惜。接著彷彿掉入回憶漩渦，開始回憶起數年前旅遊的美好，也讓胡瓜期許未來能夠撥出時間再度出國走走看看。

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