這部電影主角全是臨時演員！不平凡框外人生躍上銀幕

〔記者許世穎／台北報導〕紀錄片《臨演人生》由獨立紀錄片導演伍心瑜耗時7年拍攝記錄，是首部以臨時演員做為主角的紀錄片。拍攝張可韓、石聖龍、蔡孟婕三位臨時演員，記錄他們的日常生活與演出過程，讓觀眾一窺這群在鏡頭前身為無名英雄的世界，宛如真實版《喜劇之王》。

專職接案的臨演張可韓，從小就盼望能和甄子丹同台拍戲。（辣四喜提供）

該片曾獲台北國際勞工影展最佳長片、入選2023布魯塞爾獨立電影節與英國金斯頓影展等國內外影展，今（6）日釋出電影預告，三位臨時演員儘管背景、性別、年齡各異，卻同樣因對表演的熱愛，選擇投入這條充滿未知的道路，無懼艱辛與挑戰。

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片中真實呈現他們在追夢路上時遇到的困境，臨時演員不僅需面對漫長的等待，還有角色的不確定性，甚至就算是到了片場都無法預測能否入鏡，同時還得考量到家庭與經濟的壓力，這些鏡頭背後的故事展現他們為了夢想而堅持逐夢的決心與勇氣。

導演伍心瑜分享，過去記錄的對象多關注於原住民和更生少年，這次拍攝臨時演員的題材更多了處境相似的同理心。作為影視工作者的一份子，她更能體會他們對工作的熱情，與不被家人所理解和祝福的狀態。

臨演蔡孟婕說她享受在演戲中扮演不同角色，就像過了不同的人生。（辣四喜提供）

伍心瑜提到，在拍攝臨演們和家人互動的過程中，如同回看自己與家人之間的關係，那種倔強不聽勸卻又渴望得到肯定的複雜心情。「我們不缺告訴世人『努力就能成功」的勵志電影，更缺的是這些努力掙扎浮出水面，反客為主，證明自己的平凡，也不平凡的框外人生。」希望透過《臨演人生》，讓觀眾看見鏡頭背後那些不被看見的臨演們，他們的努力與堅持，正是每一份工作背後不為人知的真實寫照。《臨演人生》將於2月28日在台上映。

《臨演人生》正式預告

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