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娛樂 最新消息

王淨演藝生涯遇瓶頸 最害怕聽「這2句打氣話」

王淨盼自己能成為一個情緒穩定的人。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）王淨盼自己能成為一個情緒穩定的人。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕王淨擔任時尚雜誌《ELLE》2月封面之星，分享踏入演藝圈十年的心境轉變，以及內心的掙扎與迷惘。她和曹佑寧感情穩定，表示現階段仍以工作為重，期許未來能再次出國唸書，還無厘頭笑喊：「最想在多倫多賣水餃維生。」

王淨曾出版2本小說，17歲誤打誤撞演了第一部電影《痴情男子漢》，2019年演出《返校》後，拍片邀約不斷，她坦言連自己都不知道是怎麼一步步地走過這些年，「沒有一定要達到什麼樣的成就，就這樣單純前進，慢慢地走。」

王淨盼自己能成為一個情緒穩定的人。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）王淨盼自己能成為一個情緒穩定的人。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

起初，王淨懵懵懂懂地試鏡、上戲，因為害怕被人關注，經常尷尬的手足無措，所以她並不認為自己是喜歡表演的，但卻在第一次拍攝結束後，悵然若失，她說：「《痴情男子漢》拍了2個月，殺青的時候大家都很開心，可是我頓時好失落。當了2個月的洪曼麗，突然意識到從今天後，就再也不會有人叫我洪曼麗，那個角色再也不屬於我，我也不屬於她了。」她才察覺到已經開始喜歡演戲的內心。

王淨盼自己能成為一個情緒穩定的人。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）王淨盼自己能成為一個情緒穩定的人。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

王淨自認做事總是三分鐘熱度，很常因為覺得不好玩就想逃脫，所以對於能繼續演戲的堅持，連自己都意外，更是除了活著之外，唯一一件做了這麼久的事，「我也覺得好妙喔！某方面可能也是因為這件事情對我來說，始終如一的好玩吧，所以才想會要一直繼續做下去。」

入行10年之際，王淨開始懷疑自己，遇上演藝生涯的瓶頸，「我開始對演戲這件事情有一點徬徨，就像打電動一樣，玩到一個階段突然覺得，『我要一直這樣打電動下去嗎？這款遊戲要玩一輩子嗎？還是要換別的遊戲玩玩看啊？』」

王淨盼自己能成為一個情緒穩定的人。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）王淨盼自己能成為一個情緒穩定的人。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

拍完《鬼才之道》後，王淨開始減少工作量，有時間去停下腳步思考，繼續打電動遊戲之餘，自己還可以做些什麼，她已2年沒拍攝長篇作品，認真檢視也修正了生活與狀態，不再用忙碌的行程來填補空虛，發覺自己原來不拍戲也可以過得充實。她會消失幾天來場隨心所欲的旅行，一個人走走看看，在旅程中沉澱也收穫驚喜，「旅行過程中總會有很多意想不到的事，像我前幾天去山上旅行，就從民宿撿了2隻貓回家。」

王淨盼自己能成為一個情緒穩定的人。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）王淨盼自己能成為一個情緒穩定的人。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

王淨曾經靠工作來排解低潮，只要拍戲進入角色的生活與狀態，就可以不用活在王淨的世界裡，忙著「當別人」，她就覺得開心，「戲殺青了，變回王淨了，我反而很茫然，就算角色故事很可憐、很讓人心疼，我還是寧願活在角色裡，更自在一點。」不認為自己是個堅強的人，王淨反而更常察覺到自身內心的脆弱，從工作到生活，脆弱好像與她形影不離。「以前覺得反正我才剛開始，像個baby，我總會成長的。但現在，我坦然接受脆弱這件事，甚至開始有點喜歡，知道是因為對生活和周遭事物感同身受，所以脆弱，情緒永遠都是複雜的，沒有全然的快樂，也沒有全然的悲傷，如果有一天我不再感興趣、不再有感覺，那我可能也沒辦法把戲演好了。」

走過憂鬱狀態，王淨最害怕大家要她「開心一點」、「不要想太多」，狀態不好時，親姊姊就是她最好的朋友。「我印象很深刻，我姊跟我說：『妳一直在面對大眾、面對舞台，習慣向前看，承受壓力，但可不可以也不要忘了回頭看，背後有這麼多人在愛妳。』」這番話讓王淨努力走出泥沼，為了自己，更為了那麼愛她的人。

王淨盼自己能成為一個情緒穩定的人。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）王淨盼自己能成為一個情緒穩定的人。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

王淨說現在她更珍視自己，學會勇敢地去向不適合的人斷捨離。「我是一個習慣付出的人，但當我開始覺得疲憊，又看見對方持續視一切為理所當然時，我會很沮喪。所以去年，我終於學會認真的告訴對方，我認為的朋友定義不應該是這樣。雖然不論是對我或對方，都會造成一部份的傷害，但與其一直待在一段不健康的關係裡而兩敗俱傷，還不如即時喊停。」

王淨期許自己2025年能成為一個情緒更穩定的人，「還有不要忘了，要繼續不斷地輸出愛。」

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