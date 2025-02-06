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娛樂 最新消息

帶隊經典賽！曾豪駒被問「球隊勝負」心情吐心聲

〔記者林欣穎／台北報導〕台灣隊世界12強棒球錦標賽重要推手曾豪駒、高志綱日前擔任節目來賓，到八大第1台訪談節目《大雲時堂》與主持人李四端暢聊。在觀看世界12強棒球賽轉播時，李四端發現曾豪駒是一位很含蓄的總教練，這次近距離對談，讓他忍不住對教練說：「連我們得獎，最後奏會歌的時候，我以為你會落點淚，也沒有！」曾豪駒大方吐露真相：「其實當下有一度很想落淚，但是我怕眼淚一掉下來之後就止不住了！」引來身旁的夥伴高志綱自嘲：「反而是我哭得比較慘！」

曾豪駒（左起）、李四端、高志綱在節目中暢聊。（八大提供）曾豪駒（左起）、李四端、高志綱在節目中暢聊。（八大提供）

曾豪駒除了是高志綱在教練團的盟友，也是他的國中學長，高志綱回憶國中時期的曾豪駒，「那個時候我就覺得這個學長蠻厲害的，講話可以講得很清楚，而且不會在做決定的當下，對大家有太多情緒上的反應。」

高志綱表示，因為比賽的情境跟狀況，壓力一直來的時候，不管是選手、教練，很容易就會有情緒上的反應，可是曾豪駒不會。「以前看著學長在訓練的時候，他每天就是該做的事情他就在那邊做，照著課表，該做什麼他就很務實地去把它完成。」李四端不禁讚嘆曾豪駒年輕時就那麼有定性！曾豪駒則謙虛笑回：「應該是我偷懶的時候，沒有被他們看到！」

曾豪駒（左）、高志綱國中就認識。（八大提供）曾豪駒（左）、高志綱國中就認識。（八大提供）

高志綱從當家捕手轉換為教練身分，他坦言以前的經驗在那個時間點當下是很有用，但是不代表當教練的時候，是適合現在的選手，「所以我必須要去學更多不一樣的東西，然後讓自己有多一點點的內容。」他表示以前的訓練是一個指令一個動作的概念，「但現在的選手因為網路上資訊很豐富，所以他們會去看、會去學，這個時候最怕就是他講出來，然後你被他考倒了，你解釋不出來為什麼要這樣子做，所以變成我們自己也要跟著去學習，我們才有辦法去解釋。」甚至是幫選手分辨資訊是否適合他？必要時介入協助選手，讓他們能夠繼續成長。

在全台歡慶台灣棒球被世界看見時，李四端也好奇詢問曾豪駒，未來會希望球迷如何看待球隊的勝負？曾豪駒沉穩表示，球賽一定有輸有贏，每個人都期待每次都可以贏，但是沒有永遠的王者，「我們知道、瞭解球迷的心，他們都希望每一次中華隊或者是自己支持的隊伍有好成績。」但是在競賽過程中，一定都會有高低起伏，曾豪駒強調：「要去看的是球員們在場上展現出來的一個拚勁，以及他們的鬥志，這才是最難能可貴！」

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