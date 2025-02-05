《風之谷》上映曝典藏紀念票卡！加贈限量早鳥書卡

《風之谷》電影中公主娜烏西卡經常乘著噴氣式滑翔翼探險。（甲上提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本動畫大師宮﨑駿經典鉅作《風之谷》被譽為一生必看的吉卜力電影之一！預告今（5）亮相，片商推出全球唯一的典藏預售電影套票，紀念票卡樣式有「娜烏西卡飛行員」及「究極的王蟲」兩款，另有早鳥禮「腐海植物的實驗室」，極具收藏價值。

當初鈴木敏夫任職動漫雜誌《Animage》副總編輯，因採訪工作結識宮﨑駿、高畑勳，先是促成《風之谷》原作漫畫在雜誌上連載並大獲好評，又說服高畑勳擔任該片監製，讓宮﨑駿無後顧之憂全力衝刺《風之谷》動畫。

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《風之谷》典藏電影套票樣式曝光，場景精選「娜烏西卡飛行員款」及「究極的王蟲款」。（甲上提供）

電影上映後獨特的「腐海」設定敘事風格和深刻的環保哲學，獲極高人氣及評價，使得吉卜力工作室在隔年1985年成立，陸續誕生同樣膾炙人口的《天空之城》、《龍貓》、《神隱少女》等吉卜力經典之作。

宮﨑駿執導的動畫電影配樂向來由御用配樂大師久石讓操刀，而40年前慧眼識英雄的就是《風之谷》監製高畑勳，他起用當時還沒沒無聞、年僅30歲出頭的久石讓，兩人邊討論邊製作音樂，最終譜出適合這部磅礡作品的熾熱曲風。

特別的是，原聲帶裡令人印象深刻的「啦啦啦」童聲，是由久石讓年僅4歲的愛女藤澤麻衣獻唱的《娜烏西卡安魂曲》，搭配藍衣使者降臨在金色原野的動人傳說畫面，引發不少觀眾共鳴感動落淚，蔚為經典。

《風之谷》將在3月6日首度全台上映，2月17日前購買套票再加贈「腐海植物的實驗室」限量早鳥書卡1張，數量有限，送完為止，更多資訊可追蹤甲上娛樂粉絲團。

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