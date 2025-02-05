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娛樂 最新消息

4部「宇宙曠世經典」降臨新莊！奧斯卡得主認證設備高規格

《地心引力》採ATMOS版本放映，中心影廳聲音效果獲金獎混音師親臨認證。（國家影視聽中心提供）《地心引力》採ATMOS版本放映，中心影廳聲音效果獲金獎混音師親臨認證。（國家影視聽中心提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕二月到來，國家影視聽中心特別企劃「進擊的音浪：宇宙之聲」帶領影迷進入聲歷其境的宇宙冒險，精選《第五元素》（1997）、《撕裂地平線》（1997）、《地心引力》（2013）、《星際效應》（2014）4部曠世經典。

全新主題「進擊的音浪：宇宙之聲」聚焦各具風格的跨類型宇宙電影，尤其中心新莊場館的影廳獲「ATMOS之父」金獎音效師斯基普里夫賽（Skip Lievsay）好評認證，擁有頂級杜比全景聲系統，高規音響設備全面提升觀影體驗。

《第五元素》改編自盧貝松少年時期的科幻冒險奇想。（國家影視聽中心提供）《第五元素》改編自盧貝松少年時期的科幻冒險奇想。（國家影視聽中心提供）

片單中，《第五元素》為《惡靈古堡》系列女主角蜜拉喬娃薇琪成名作，與布魯斯威利共同演繹出盧貝松少年時期的科幻冒險奇想，片中最具代表性的外星女高音獨唱《The Diva Dance》是影史難得一見的「狂野太空歌劇」。

融合科幻與心理驚悚的《撕裂地平線》，將時間帶到未來的2047年，一艘搭載神秘科技的太空船失蹤七年後突然再現，太空總署決定派遣搜救小隊前往調查，卻發現一連串異相。

去年剛來訪金馬的名導艾方索柯朗宇宙鉅作《地心引力》勇奪2014年奧斯卡金像獎最佳導演、攝影、剪輯、原創配樂、音效、混音、視覺效果，混音師斯基普里夫賽去年親臨影視聽中心大影格認證影音效果，影迷千萬別錯過。

有「神片製造機」美名的克里斯多福諾蘭導演的《星際效應》日前迎來十週年紀念，御用金獎音效師理查德金聯手配樂宗師漢斯季默，構思以低音振動來詮釋「黑洞視界」等混音手法，讓觀眾「用身體來聽」的前衛設計。

進擊的音浪：宇宙之聲

放映時間：02.23-03.30

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