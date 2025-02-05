嘻哈天團「玖壹壹」洋蔥 加入世壯運宣傳

「玖壹壹」洋蔥（左）表示，近年接觸三鐵、路跑等運動，鍛鍊成果頗受好評，他也邀約團員健志與春風一同報名世壯運拔河項目，目前已經開始進行體能訓練，還找專業教練指導，宣告嘻哈天團將用拔河和世界挑一場。（記者甘孟霖攝）

〔記者甘孟霖／台北報導〕2025雙北世界壯年運動會倒數100天，台北市政府今（5日）於北門廣場舉辦記者會，還請來「玖壹壹」洋蔥宣傳，洋蔥表示，近年接觸三鐵、路跑等運動，鍛鍊成果頗受好評，他也邀約團員健志與春風一同報名世壯運拔河項目，目前已經開始進行體能訓練，還找專業教練指導，宣告嘻哈天團將用拔河和世界挑一場。

「玖壹壹」洋蔥（左）表示，近年接觸三鐵、路跑等運動，鍛鍊成果頗受好評，他也邀約團員健志與春風一同報名世壯運拔河項目，目前已經開始進行體能訓練，還找專業教練指導，宣告嘻哈天團將用拔河和世界挑一場。（記者甘孟霖攝）

雙北世壯運執行委員會執行長林哲宏說，此次不僅為台灣首度舉辦世壯運，更是難得的亞洲第一次，競賽種類多達35項，競賽場館橫跨多縣市，目前已有超過百國、逾3萬名選手報名；市府也針對住宿、交通、觀光景點、文化活動等規劃賽會優惠。

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台北燈節北門展區「活力壯寶」主題燈飾。（記者甘孟霖攝）

觀光傳播局補充，為迎接5月17日至30日登場的世壯運，台北燈節北門展區也以吉祥物「壯寶」製作「活力壯寶」主題燈飾，設計理念結合世壯運35種運動賽事及融合多種運動場景，燈飾上方則以機械動態展示壯寶搭配球類運動，展現台北運動城市的活力氛圍，也傳遞「運動無界｜人生無限」的賽會精神。

台北燈節北門展區「活力壯寶」主題燈飾。（記者甘孟霖攝）

觀傳局表示，世壯運報名2月17日截止，年滿30歲皆可報名，年齡無上限；在台的外國朋友持外僑居留證報名，也可享國人報名費3600元優惠，單筆報名費最多可參加3個運動種類及7個競賽項目。只要報名成為選手，還可獲得豐富大禮包，內容包含後背包、運動毛巾、運動水壺、環保餐具、數位穿戴裝置及紀念T-SHIRT等，並能參與台北大巨蛋開幕式及新北美術館閉幕式。

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