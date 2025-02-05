賈永婕悼念大S遭嗆「很愛蹭」 重砲反擊不忍了

賈永婕（左）因悼念大S遭酸民謾罵而逐一反擊。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛春節赴日本旅遊期間，因罹患流感併發肺炎不幸辭世，48年的璀璨人生落幕，噩耗不僅震驚各界，也讓眾多親友、粉絲大感唏噓及不捨。對此，好友賈永婕第一時間悲痛陳述見大S最後一面的情況，沒想到直至現在仍遭酸民攻擊，忍無可忍的她也公開一一做出回應。

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賈永婕3日發文闡述目送大S最後一程情景，當中提及具俊曄痛哭吻別愛妻等心碎過程，隨即遭受許多酸民留言謾罵，如今她不再隱忍選擇公開回應，針對酸民A直指「很愛蹭，人家真的好姐妹都沒發像妳呢麼多..真的開始覺得為了流量。」賈永婕則表示：「當然不是。」酸民B也出言不遜：「妳真的就是如此！夠了！」賈永婕對此番言論則感到不解僅以「？」答覆。酸民C更怒嗆：「你們不能低調點嗎？」對此，賈永婕則認為：「這是真心的不捨與思念。」

此外，酸民D認為大S的家屬已夠傷心，探視完大S為何還公開發文訴心緒，因此而質問：「這是什麼心態？真的是夠了。」賈永婕見狀直球回應：「不會我們是真正的好姐妹。」不僅如此，還有中國酸民以簡體字謾罵：「顛婆，不要消費S了好嗎？還非要給人家扣上一個台獨的帽子！」為此，賈永婕也不甘示弱強硬反擊：「中國網軍你好，謝謝你還翻牆來這裡，辛苦了。」不過，當中也有不少網友為她抱屈，這讓賈永婕相當感慨：「我不懂為什麼假帳號的人要這樣一直亂說話。」

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