民進黨高市黨部愛心捐衣 藝人王瞳、歌手許仁杰參與

民進黨高市黨部今舉辦「集眾心，捐衣起」愛心捐衣活動。（黨部提供）

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨高市黨部今偕同網紅與藝人，共從舉辦「集眾心，捐衣起」愛心捐衣活動，邀請認識的KOL們共同捐出二手衣，送暖高雄市民市黨部主委黃文益指出，黨部將設置多處「愛心衣架」，讓需要民眾可自由索取。

黃文益說明，捐衣活動發起人焄焄是他之前的競選助理，基於「取之於社會，用之於社會」的理念，邀請認識的KOL們共同捐出二手衣，送暖高雄市民；現場集結多位網紅、藝人王瞳、歌手許仁杰共同參與，立委李柏毅也特別響應捐贈百件發熱衣。

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民進黨高市黨部主委黃文益指出，黨部將設置多處「愛心衣架」，讓有需要的民眾自取。（市黨部提供）

黃文益補充，未來類似這樣的愛心衣架將會遍地開花，中華路及鳳山黨部都會設置，他的服務處也會設置愛心據點；活動參與方式很簡單，民眾「如果需要就拿一件，如果想幫助他人就掛一件」，除了現有愛心衣架據點，也歡迎其他民意代表或公司行號共襄盛舉。

焄焄指出，她原本只是在網路上看到一則捐衣訊息，後來才發想自己也可集結眾多好友力量，一起做社會回饋，在網路上號召後，沒想到立刻獲得眾好友支持，今天現場看到這麼多的衣服跟物資，她也非常地感動。

活動發起人之一，網紅琳賽阿姨表示，過去一年待在高雄工廠中，她清楚當近日天氣不穩定時，高雄市民可能會有添衣的需求；因此收到活動邀請時，她隨即邀請王瞳，王瞳則毫不猶豫地加入，希望本次活動能締造「善的循環」，讓全台各角落的人都感到溫暖。

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