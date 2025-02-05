局勢緊繃前所未見！《美國隊長：無畏新世界》預售熱烈展開

導演朱利斯歐納（右起）、安東尼麥基、哈里遜福特與「新任獵鷹」丹尼拉米瑞茲近日展開《美國隊長：無畏新世界》宣傳之旅。（漫威影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威電影宇宙開春首部鉅作《美國隊長：無畏新世界》倒數一週登場，新任「美國隊長」安東尼麥基繼先前專屬台灣粉絲的拜年祝福後再度催票，展現滿滿誠意，他強調：「無論你是否為漫威粉絲，本片都將是全新章節！」更預告漫威電影宇宙的局勢緊繃程度前所未見，喊話要粉絲作好準備。

以科幻大片《科洛弗悖論》等片廣獲好評的新銳導演朱利斯歐納對於本片信心十足：「在漫威電影宇宙超越時空又充滿奇幻的發展走向後，本片雖然回到返璞歸真的『現實世界』，卻也回歸漫威以超棒角色為本的原始精神，具備更能觸動人心的強大力量！」

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《美國隊長：無畏新世界》預售展開，購票送豪華特典。（漫威影業提供）

片中超強卡司和導演近日也馬不停蹄的展開盛大的宣傳之旅，包括安東尼麥基、哈里遜福特與「新任獵鷹」丹尼拉米瑞茲轟動羅馬、馬德里和倫敦等地，美隊盾牌和紅浩克巨手終極對決成最大亮點。

《美國隊長：無畏新世界》將於2月12日在台上映，預售票也於今（5）日全面開賣，預購特典包括限量美隊意志鑰匙圈和涼感毛巾隨票贈，粉絲趕緊手刀買票搶拿好禮，詳情請洽各大影城及戲院。

美國隊長對台灣粉絲催票:

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