晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

影后回歸經典續作！芮妮齊薇格再扮BJ「做自己就很好」

芮妮齊薇格在《BJ單身日記：戀上小鮮肉》第四度飾演跨越世代的浪漫喜劇女主人翁布莉琪瓊斯。（UIP提供）芮妮齊薇格在《BJ單身日記：戀上小鮮肉》第四度飾演跨越世代的浪漫喜劇女主人翁布莉琪瓊斯。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕影后芮妮齊薇格再度回歸主演經典系列續作《BJ單身日記：戀上小鮮肉》，第四度飾演跨越世代的浪漫喜劇女主人翁布莉琪瓊斯，直說重返「BJ」的世界就像回家一樣，不只是她自己，對觀眾來說也是這樣，「他們全都真正和布莉琪一起成長，無論是在小說中或是大銀幕上，這感覺就像是與老朋友重逢。」

芮妮布莉琪以獨特的生活方式和愛情觀，重新定義這整個電影類型的女性角色，她表示：「對於一個虛構角色來說，能與觀眾同步成長，並在他們的生活中留下印記，這是一件很有意義的事。」她形容人們在布莉琪的故事裡看見了自己的影子，因此想再次與她見面、看看她的成長與生活的變化、了解她如何面對當前的挑戰，「這種情感共鳴是全球性的，尤其是一路陪著布莉琪長大的觀眾。」

芮妮齊薇格開心回歸《BJ單身日記：戀上小鮮肉》。（UIP提供）芮妮齊薇格開心回歸《BJ單身日記：戀上小鮮肉》。（UIP提供）

除了角色成長，芮妮認為對於她自身來說也是如此，「很有趣的是，我能夠以拍攝這些電影的經歷，和《BJ單身日記》的大家庭一起記錄我這幾十年來的人生經驗。」

芮妮也提到，每次和劇組成員重聚都讓她情緒激動，電影殺青後各奔東西的時候更是如此，「我與布莉琪之間的連結，最強烈的地方就在於觀眾對她的喜愛，大家早已愛上布莉琪，我們只是將她帶上大銀幕。布莉琪提醒了我們，不完美也是很OK。即使不完美，我們仍然可以找到愛情，實現夢想，並且擁有幸福。做自己，就很好。」《BJ單身日記：戀上小鮮肉》將於2月14日情人節在台上映。

《BJ單身日記：戀上小鮮肉》布莉琪篇花絮：

《BJ單身日記：戀上小鮮肉》懷舊篇花絮：

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中