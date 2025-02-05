影后回歸經典續作！芮妮齊薇格再扮BJ「做自己就很好」

芮妮齊薇格在《BJ單身日記：戀上小鮮肉》第四度飾演跨越世代的浪漫喜劇女主人翁布莉琪瓊斯。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕影后芮妮齊薇格再度回歸主演經典系列續作《BJ單身日記：戀上小鮮肉》，第四度飾演跨越世代的浪漫喜劇女主人翁布莉琪瓊斯，直說重返「BJ」的世界就像回家一樣，不只是她自己，對觀眾來說也是這樣，「他們全都真正和布莉琪一起成長，無論是在小說中或是大銀幕上，這感覺就像是與老朋友重逢。」

芮妮布莉琪以獨特的生活方式和愛情觀，重新定義這整個電影類型的女性角色，她表示：「對於一個虛構角色來說，能與觀眾同步成長，並在他們的生活中留下印記，這是一件很有意義的事。」她形容人們在布莉琪的故事裡看見了自己的影子，因此想再次與她見面、看看她的成長與生活的變化、了解她如何面對當前的挑戰，「這種情感共鳴是全球性的，尤其是一路陪著布莉琪長大的觀眾。」

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芮妮齊薇格開心回歸《BJ單身日記：戀上小鮮肉》。（UIP提供）

除了角色成長，芮妮認為對於她自身來說也是如此，「很有趣的是，我能夠以拍攝這些電影的經歷，和《BJ單身日記》的大家庭一起記錄我這幾十年來的人生經驗。」

芮妮也提到，每次和劇組成員重聚都讓她情緒激動，電影殺青後各奔東西的時候更是如此，「我與布莉琪之間的連結，最強烈的地方就在於觀眾對她的喜愛，大家早已愛上布莉琪，我們只是將她帶上大銀幕。布莉琪提醒了我們，不完美也是很OK。即使不完美，我們仍然可以找到愛情，實現夢想，並且擁有幸福。做自己，就很好。」《BJ單身日記：戀上小鮮肉》將於2月14日情人節在台上映。

《BJ單身日記：戀上小鮮肉》布莉琪篇花絮：

《BJ單身日記：戀上小鮮肉》懷舊篇花絮：

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