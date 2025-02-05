激似大S爆紅！中國網紅「中S」宣布停止模仿悼念偶像

網紅中S宣布停止模仿大S。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛春節赴日本家族旅遊期間，因罹患流感併發肺炎不幸辭世，享年48歲。中國網紅「中S」因憑藉模仿大S爆紅，豈料近日卻表示會暫停模仿大S，粉絲詢問後她進一步表示，「暫停是停止的意思，以後都不會模仿了。」

回憶當初開啟模仿大S的原委，「中S」表示起初在網路被很多人說長得像大S，「當時真的很開心，畢竟長了一張明星臉，誰能不開心呢？」自此開始關注大S過往的影視作品，但讓她印象最為深刻的就是受訪時的言論，「妳的各種採訪的清醒發言，真的一直陪伴著我，從我做自媒體到我現在自己創業。」

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如今大S傳來噩耗，「中S」錯愕感慨：「我真的一度以為是假的，根本不敢相信是真的。隨之而來很多網友在我的評論區說，不要再模仿了，也有說讓我繼續模仿，他們還是很想看我，我想說最近呢，我會暫停模仿。」她原以「暫停模仿」沒把話說死，但面對眾多網友抨擊，最終仍斷言：「暫停是停止的意思，以後都不會模仿」、「停止模仿，後面會更新自己的日常。」

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