《航海王》真人版第2季拍攝完成！再曝全新角色人選

真人版《航海王》第2季宣布拍攝完成，「香吉士」塔茲史卡勒（左起）、「索隆」新田真劍佑、「魯夫」伊納基戈多伊、「娜美」艾蜜莉拉德、「騙人布」雅各羅美洛全員回歸。（Netflix提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕Netflix今（5）日正式宣布，轟動全球的真人版《航海王》影集第2季在南非開普敦正式結束拍攝。從第1季回歸的演員「魯夫」伊納基戈多伊、「索隆」新田真劍佑、「娜美」艾蜜莉拉德、「騙人布」雅各羅美洛、「香吉士」塔茲史卡勒也開心合影。

除此之外，第2季角色也持續公布中，包含（下圖左起）索菲亞安妮卡羅素（Sophia Anne Caruso）飾演「Miss黃金週」瑪麗安奴、馬克潘衛爾（Mark Penwill）飾演「磁鼓王國參謀」傑斯、Anton David Jeftha飾演「磁鼓王國事務官」克羅馬利蒙 （K.M.）。

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索菲亞安妮卡羅素（左起）、馬克潘衛爾、Anton David Jeftha演出《航海王》第2季角色曝光。（Netflix提供）

還有（下圖左起）Rigo Sanchez飾演多拉格、揚達湯瑪斯 （Yonda Thomas）飾演伊卡萊姆、James Hiroyuki Liao飾演賣一刀。真人版《航海王》第2季目前尚未曝光上線日期，更多消息將陸續公布。

Rigo Sanchez（左起）、揚達湯瑪斯、James Hiroyuki Liao在《航海王》第2季角色曝光。（Netflix提供）

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