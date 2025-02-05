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娛樂 最新消息

大S染流感驟逝！雞排妹曝日本大醫院「看診要等一個月」

〔記者侯家瑜／台北報導〕「大S」徐熙媛過年期間赴日旅遊，不幸因流感併發肺炎驟逝，讓台灣人身分到診所接種疫苗之外，日本就醫現況也備受關注。嫁給日本人的「雞排妹」鄭家純昨晚發文揭露朋友過去在日本大醫院的就醫經歷。

雞排妹。（翻攝自臉書）雞排妹。（翻攝自臉書）

鄭家純表示日本大醫院是真的不像台灣一樣，「之前住在東京的朋友小孩有些狀況，先帶去家附近的診所檢查，但那間診所的醫生態度不好，看診完是用丟的把小孩丟還給我朋友，然後就說都沒問題。」

等了幾天，朋友小孩的狀況還是沒有改善，鄭家純繼續說：「然而沒有診所的介紹信，也不能直接去大醫院掛號。我相信你直接衝去急診硬要看也是會幫你看，但就不一定有你想找的專科醫生，很大可能也是幫你再掛號。」

後來是鄭家純請先生幫忙介紹別的診所，「那間診所的醫生也認為是得去大醫院做更詳細的檢查，但拿著介紹信去掛號，竟然是要等一個多月後才能看診，朋友整個快暈倒，所以我先生又再去關心了解一下，就變成一週後可以看診，一週對台灣人來說還是很不敢相信。」

鄭家純最後語重心長表示：「以上真的不是我們從小在台灣長大的人可以想像的，請好好珍惜台灣的醫療人員和健保。」

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