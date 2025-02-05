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娛樂 最新消息

大S搭機同框粉絲 最後身影被瘋傳？

「大S」徐熙媛（前排左）與丈夫具俊曄（前排右）、「S媽」黃春梅、「小S」徐熙娣、外甥女Elly、大姊以及抱著兒子的Makiyo齊聚跨年，在留下最後身影。（翻攝自臉書）「大S」徐熙媛（前排左）與丈夫具俊曄（前排右）、「S媽」黃春梅、「小S」徐熙娣、外甥女Elly、大姊以及抱著兒子的Makiyo齊聚跨年，在留下最後身影。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛春節赴日家族旅遊，因流感併發肺炎猝逝，享年48歲，震撼娛樂圈！

連日來網路瘋傳一張大S在飛機上與粉絲巧遇同框合影「最後合照」，大批網友看完照片淚喊揪心，不過有網友翻查照片出自何處，這才發現大S與粉絲的這張飛機上合影，其是多年前公開舊照。

網路近日瘋傳大S在機艙內和粉絲同框照片，其實是多年前舊照。（翻攝自小紅書）網路近日瘋傳大S在機艙內和粉絲同框照片，其實是多年前舊照。（翻攝自小紅書）

在近日瘋傳舊照片裡，身在機艙內的大S紮起長髮，身穿淺咖色長大衣，氣色極佳，親切與女粉絲合照；而在曝光其他照片，粉絲離開前大S還微笑點頭示意。

其實大S最後公開照片，是與家人1個多月前迎來2024年尾聲的同框，當時她與小S等家人及好友齊聚，連鮮少公開露面大姊也溫馨入鏡，另外還有「S媽」黃春梅、小S長女Elly，以及抱著兒子的Makiyo都現身，掌鏡者則是頂著招牌光頭大S丈夫具俊曄，全家人臉上洋溢著幸福笑容，如今只成追憶。



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