恭喜！豬哥亮愛女空窗10年 終於有喜了對象是韓國歐巴

謝金晶推出全新專輯《出運啦》。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／專訪〕豬哥亮愛女謝金晶單身10年，她與同門的向蕙玲、葉諾帆合體插花迎接金蛇年，坦言近來在友人的介紹下，結識了一名韓國高壯男，忍不住笑喊：「我從來沒有放棄愛情啊，期待有機會開花結果。」

謝金晶平常忙工作，若有空檔就喜歡出國旅遊，去年她常飛韓國，在友人的介紹下認識了這位韓國歐巴，她稱目前仍是在互相了解的階段。

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謝金晶招認桃花上門，對象是韓國歐巴。（記者胡舜翔攝）

前陣子謝金晶到大邱旅遊，對方得知後隨即報名要當地陪，特地開車到大邱與她相聚，儘管碰面時間不長，仍讓她有些感動，直呼這位韓國歐巴是行動派，他會說中文，所以溝通無礙，現在因為分隔兩地，比較常透過私訊聊天維繫感情。

謝金晶（左起）、葉諾帆與向蕙玲插花迎接金蛇年。（記者胡舜翔攝）

謝金晶推出新專輯《出運啦》，她笑稱過年沒有被長輩逼婚，反倒是因為與師弟葉諾帆合唱了《愛的小花蕊》、《心嘸願情不斷》兩首情歌，很常被歌迷送作堆。

謝金晶打趣直接拚了「雙胞胎」，葉諾帆尷尬表示：「我們第一次碰面就要牽手合唱情歌，感覺像是第一次見面就要上一壘。」幸好合作起來非常有默契，年後葉諾帆也將推出新專輯。

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