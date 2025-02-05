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最帥奶爸脫了！家凱歡慶42歲 金蛇年計劃曝光

家凱與兒子在日本滑雪。（凱開而彈提供）家凱與兒子在日本滑雪。（凱開而彈提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕家凱今過42歲生日，過年他帶老婆、兒子到海島度假，家人的皮包在逛街時衰被趴走，讓他無奈苦笑說：「只能轉念當成是給他們（指扒手）的紅包，當成平安無事的消災平安符！」

家凱非常疼愛寶貝兒子。（凱開而彈提供）家凱非常疼愛寶貝兒子。（凱開而彈提供）

家凱與老婆非常疼愛寶貝兒子Edward，若有空檔就會帶兒子出國度假，他說：「跨年我就先帶老婆、兒子到日本滑雪，在雪場住了一週。」當時每天都碰到暴風雪，他跟老婆只能挖苦兒子：「可能是因為你小時候太喜歡冰雪奇緣的Elsa了。」

家凱帶兒子到海島國家度假，父子倆每天游泳運動。（凱開而彈提供）家凱帶兒子到海島國家度假，父子倆每天游泳運動。（凱開而彈提供）

而農曆春節家凱帶老婆、兒子到海島國家度假，「特別選了有標準泳池的酒店，這趟旅行也每天幫兒子開菜單，陪他一起運動，保持游泳校隊的訓練節奏，順便消耗平時吃太多的熱量。」

蘇打綠「二十年一刻」巡迴演唱會2月22、23 日在小巨蛋登場，家凱也透露新年的工作計畫，「除了綠團的演唱會巡演，今年我也有幫另一部新電影製作配樂，希望電影趕快上映跟大家分享新作品。」

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