（連線報導）導演請益神導諾蘭！《罪人》顛覆類型不只吸血鬼傳說

麥可B喬丹（中、左）在恐怖新片《罪人》分飾雙胞胎。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線報導〕由《金牌拳手》、《黑豹》鬼才導演萊恩庫格勒和麥可B喬丹再度攜手合作的恐怖新片《罪人》，日前發布全新預告，導演庫格勒出席線上記者會時透露該片是他至今「最個人的作品」，除了吸血鬼元素，音樂在故事中也相當重要，甚至為此請益了金獎導演克里斯多夫諾蘭。

該片描述麥可分飾的雙胞胎兄弟試圖擺脫不愉快的過往，回到家鄉想重新開始，但卻發現更為恐怖的邪惡勢力正等待著他們的回歸。預告中進一步展示了藍調音樂的發展，以及一群白人吸血鬼試圖將所有找到的黑人變成與他們一樣的不死族。除了吸血鬼傳說，電影同時連結了藍調音樂的根源以及美國南方的種族政治。

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麥可B喬丹（中）再度攜手導演萊恩庫格勒拍攝恐怖新片《罪人》。（華納兄弟提供）

導演庫格勒表示，每當他拍攝一部電影，對他來說就變得越來越個人化，「我在《罪人》中深入挖掘了兩段關係，一段是我和在我出生前就過世的外祖父，另一段則是我和我的叔叔詹姆斯，他在我為《金牌拳手》做後期製作時去世了，我一直沒有機會真正處理他過世帶來的情感衝擊，直到這部作品。」

庫格勒說他的叔叔來自密西西比州的另一個時代，但只有在聽起藍調音樂、喝一口威士忌時，才會回憶過往談論自己的家鄉，「他對我的人生產生了深遠影響，我非常想念他。而這部電影讓我有機會深入挖掘自己祖先的歷史，這與我在《黑豹》系列中探討的世代傳承有些相似，這段旅程令人非常感動。」

麥可B喬丹在《罪人》對決嗜血吸血鬼。（翻攝自YouTube）

除曾向導演諾蘭夫妻檔請教相關建議，庫格勒他也真的走進藍調音樂起源的美國南方思考這部電影，「我們在電影中探討了藍調音樂與文化，而這些元素衍生出了許多影響我們至今的事物。藍調音樂曾被稱為『魔鬼的音樂』，因為這種音樂與死亡、超自然現象有非常密切的關聯，能夠探索這一點真的很棒。」

此外，庫格勒也提到了多部影響《罪人》的電影，包括柯恩兄弟的《險路勿近》、《醉鄉民謠》與《冰血暴》；還有一代恐怖大師約翰卡本特的電影，更直言卡本特執導的《突變第三型》是他最喜歡的恐怖片；以及勞勃羅里葛茲執導的《老師不是人》，更表示：「《罪人》實際上與這部電影非常接近。」甚至史蒂芬金的小說《撒冷地》、經典電視劇《陰陽魔界》，都對電影有關鍵影響。

庫格勒強調仍然希望透過新片顛覆經典類型，「不僅僅是吸血鬼，這部電影包含了所有我熱愛的元素，對我來說，它是獻給電影、這門藝術形式，特別是戲院觀影體驗的一封很個人的情書。」他透露5度合作的麥可B喬丹一直在尋找新的突破，「他不想安於現狀，我覺得這個角色能讓我們彼此獲得挑戰。」《罪人》預計4月17日在台上映，IMAX版同步登場。

《罪人》全新預告：

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