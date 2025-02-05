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娛樂 最新消息

全新《驚奇4超人》首曝預告！漫威第一家庭齊聚現身

《驚奇4超人：第一步》正式曝光首支預告。（漫威影業提供）《驚奇4超人：第一步》正式曝光首支預告。（漫威影業提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威電影宇宙今年暑假鉅作《驚奇4超人：第一步》於台灣時間昨晚（4日）正式曝光首支預告，全新陣容「驚奇先生」佩德羅帕斯卡、「隱形女」凡妮莎柯比、「霹靂火」喬瑟夫昆恩以及「石頭人」艾邦摩斯貝克許也特別現身美國亞拉巴馬州的美國太空與火箭中心（U.S. Space & Rocket Center）出席粉絲活動。

喬瑟夫昆恩（左起）、佩德羅帕斯卡、凡妮莎柯比、艾邦摩斯貝克許一同現身《驚奇4超人：第一步》於美國太空與火箭中心的粉絲活動。（取自漫威影業X）喬瑟夫昆恩（左起）、佩德羅帕斯卡、凡妮莎柯比、艾邦摩斯貝克許一同現身《驚奇4超人：第一步》於美國太空與火箭中心的粉絲活動。（取自漫威影業X）

預告中展示了反派「行星吞噬者」的來臨，同時讓觀眾一窺「漫威第一家庭」驚奇4超人日常生活的一面。他們居住在巴氏大樓，並擁有智能機器人助理赫比（H.E.R.B.I.E.）。凡妮莎飾演的蘇與佩德羅飾演的李德回憶起他們在首次太空之旅，後獲得了超能力，而他們正考慮再次啟程前往宇宙。

佩德羅帕斯卡在《驚奇4超人：第一步》飾演「驚奇先生」李德理查斯。（漫威影業提供）佩德羅帕斯卡在《驚奇4超人：第一步》飾演「驚奇先生」李德理查斯。（漫威影業提供）

曾演出熱門影集《曼德洛人》和《最後生還者》的佩德羅在活動上分享了他對於加入漫威電影宇宙的感受：「我從未在一個劇組裡有過如此親密的合作，這真的就像家人一樣。我每天都懷著不捨的心情與大家道別，心想，我們下一次再見是什麼時候？」他說他們傾注了全部的心血、靈魂與體能來完成這部作品。凡妮莎則形容她主演的蘇擁有極強的女性力量，「不僅有母性的溫暖，同時也超級強悍。」

凡妮莎柯比在《驚奇4超人：第一步》飾演「隱形女」蘇史東。（漫威影業提供）凡妮莎柯比在《驚奇4超人：第一步》飾演「隱形女」蘇史東。（漫威影業提供）

電影設定在以1960年代為靈感的復古未來世界，導演麥特夏克曼先前受訪時表示，他們一開始就決定不再拍一次起源故事，「我們想讓這部電影獨具一格，所以不會再講述他們如何獲得能力、如何開始當英雄的過程。我們都知道那些經典情節，與其重新演繹，不如直接跳過，把故事起點設在第一幕結束後，直接展開全新的篇章。」《驚奇4超人：第一步》將於7月23日在台上映。

《驚奇4超人：第一步》首支預告：

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