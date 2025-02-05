大Ｓ流感病逝日本 醫生解惑得了流感可不可以出國旅遊

大Ｓ。（翻攝自大S臉書）

〔記者胡如虹／台北報導〕「大S」徐熙媛過年赴日本家族旅行，不幸因流感併發肺炎病逝，讓台灣民眾對於流感人心惶惶，也引發許多人討論得了流感到底可不可以出國旅遊呢？

耳鼻喉科醫師譚媛云表示，只要吃好睡好免疫好都可以出國，如果真的擔心自己有慢性疾病，可能為重症流感危險族群，就先打了疫苗再出國，如果不幸在國外染病，必須適度休息補充水分養病，要量力而為，不要奔波趕行程。

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譚媛云醫師指出台灣一年四季都有流感，這波流感其實從去年10月就慢慢開始，原本就預計過年前後是高峰，許多人都帶著病毒回家過年或是旅遊，如果真的發現身邊人罹患流感，或是高燒難受懷疑自己得了流感，可以先買好克流感備好，醫院臨床第一線其實早已擴大實施克流感投藥，民眾也有權利自費購買克流感。

有關外界對大S在日本就醫的過程議論紛紛，譚媛云則表示，真正有能力資格評論大S病情的只能是患者本人、家屬或是接觸的醫療團隊，不然都是不公平公正的。

她也提到在過年前就曾提醒幾個要去日本的朋友要小心，因為這波流感很強，可以預計每趟飛機內都是病毒艙，沒想到過完年就聽到大S因流感在日本病逝的消息，讓人感到惋惜。

不過譚媛云也呼籲民眾不用太過恐慌，3月流感就會退，民眾還是可以好好出遊賞櫻花，尤其是去年因為廠牌不肯打疫苗的民眾經過大S事件都會打好打滿，群體免疫是夠的。

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