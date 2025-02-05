朱智勛《外傷重症中心》翻紅！黑歷史被挖：道德操守待加強

朱智勛主演醫療劇《外傷重症中心》近來口碑爆棚。（Netflix提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕朱智勛主演醫療韓劇《外傷重症中心》近來口碑爆棚，據報導，他因再度翻紅，帶旺公司Blitzway Studios股價一度狂飆逾25%，不料韓國網友對朱智勛評價兩極，翻出他曾經辭演音樂劇的黑歷史，轟他職業操守有待加強。

朱智勛在《外傷重症中心》精準詮釋外傷外科專家「白江赫」一角，劇集開始幫人取綽號、還有招牌台詞「閉嘴」令戲迷印象深刻，刺激該劇在Netflix排名居高不下，網友討論度激增。

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但是，部分網友挖出朱智勛2012年退伍後，曾一度宣布加入音樂劇《變身怪醫》，沒想到開演前兩週以「聲帶長繭」為由退出，讓整個劇組不知所措。

不料又被韓媒和網友挖出，就在他辭演音樂劇沒多久，又加入新片《乞丐王子》，且在同年3月開拍，讓人留下話柄，連帶讓網友產生負面觀感，批他臉皮厚、態度不佳。

時隔多年，朱智勛以醫療神劇重返話題榜，有粉絲無奈表示「樹大招風」、「人紅是非多」，也有人替他緩頰說：「那時大概年紀輕，不懂如何權衡利弊」，更有人猜想或許當時公司考量大有問題，左右他的決定。

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