Jisoo絕美照3分鐘電暈破萬粉絲！難忍拉麵誘惑：不吃會生氣

Jisoo曝光新專輯概念海報。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓團BLACKPINK各自單飛後，輪到成員Jisoo準備發光發熱！她近日為新專輯預熱宣傳，繼「神似蔡依林造型」的照片後，昨（4）晚曝光新專輯《AMORTAGE》全新概念海報，美暈眾粉絲。

Jisoo在IG曬出全新概念海報，短短3分鐘不到，立刻吸引3.2萬粉絲點讚，足見她的超高人氣！她主演新的喪屍劇《新烏托邦》（又譯：流感）即將上線外，2月14日推出迷你專輯《AMORTAGE》，粉絲已迫不及待進行倒數。

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網友稱Jisoo回歸新造型激似蔡依林。（翻攝自X）

今年粉絲等到Jisoo送的「情人節禮物」大禮，《AMORTAGE》收錄的歌曲都由Jisoo親自參與創作，備受關注；另外，台灣粉絲更會等到她將降臨台北，地點、票價即將全面公布。

Jisoo日前正式加入美國「華納唱片公司」（Warner Records），感謝BLINK（官方粉絲名）的愛和支持，而她昨在YouTube《Salon Drip 2》更展現可愛率真的一面。

Jisoo分享自己總是很有耐心。（翻攝自YouTube）

原來Jisoo錄影當天還貼著痠痛貼布，透露最近一直關注自己的身體狀況，每天都會好好照顧自己；至於在練習生時期，曾被冠上「非尋常練習生」的封號，其中一個原因是她本來不愛減肥。

Jisoo說：「公司要我減肥時，我說『我喜歡胖胖的樣子，我會注意自己的健康』」讓人拿她沒辦法。對於身材管理，Jisoo坦言，有演唱會時當然會控制體重，休息時就有點放鬆，體重會增加。

對於食慾旺盛這題，Jisoo笑稱，有時候還會生氣，自問「為什麼我要忍耐？活著是為了什麼，甚至會在一碗拉麵面前思考這個問題。」

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