大S猝逝汪小菲淋雨、喊老婆 美女律師傻眼：瘋到不行！

汪小菲3日得知大S死訊後火速趕到台灣。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛春節期間到日本家族旅遊染上流感併發肺炎離世，享年48歲。其前夫汪小菲昨天（3日）聞訊後帶著現任妻子「Mandy」馬筱梅趕到台灣，表現出一副哀傷悲戚的模樣，今天（4日）還在昔日與大S同台的影片下留言「老婆，我好想你」，讓不少網友看傻眼。知名女律師李怡貞也搖頭吐槽：「真心覺得這個人瘋到不行，蕭嘎舞春（台語）！」

原先與新婚妻在泰國度假的汪小菲，3日得知大S死訊後火速趕到台灣，一改過去與大S撕破臉的開槓的氣焰，在機場現身時雙眼紅腫，向在場記者90度鞠躬，稱希望大家多說些前妻的好話，之後還上演在媒體鏡頭前傷心淋雨的畫面。不僅如此，今天還有網友發現汪小菲在昔日與大S同框的影片下方留言「老婆我好想你」、「死的人應該是我」，痛批太過矯情。

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對此，李怡貞今天在臉書發文，「關於汪小菲來台灣後的真情流露，我其實看了完全傻眼。說坦白，我不覺得他在演戲甚至覺得他真心崩潰，也是誠心向媒體喊話希望多寫前妻好話，但是剛剛又刷到新聞說他在相關影片底下頻頻留言，分別寫道『老婆我好想你』以及『死的人應該是我』。真心覺得這個人瘋到不行，蕭嘎舞春！」

李怡貞接著忿忿不平地說：「明明婚內出軌的是他，離婚後大鬧的也是他，不還錢不付錢的也是他，罵前妻的也是他與他媽！現在好不容易重新有對象，而且也繼續在對岸發展直播事業，兩個人恩愛的片段隨處可見，怎麼畫風一變，開始走放不下前妻的深情路線了？對現任的老婆真的是情何以堪？」

最後李怡貞表示，「花路的盡頭雖然是天堂，但大S如果在天上有知，應該也是俾倪的冷笑汪小菲的失魂落魄吧。人總是這樣，身在福中不知福，而且舊愛總還是最美。真的深情就展現在對未成年子女的監護議題上吧，別再讓人覺得是在耍猴戲了。」

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