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娛樂 最新消息

慟失親人大S…「金曲歌后」表妹接噩耗心碎發聲

大S（左）與雅維·茉芮為表姊妹關係。（本報組合資料照）大S（左）與雅維·茉芮為表姊妹關係。（本報組合資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛春節期間赴日本旅遊，因感染流行性感冒併發肺炎辭世，結束48年的璀璨人生，噩耗傳出後不僅震驚各界，也讓眾多親朋好友、粉絲們大感唏噓、不捨。對此，金曲歌后、泰雅族語音樂創作人雅維·茉芮接獲表姊大S辭世消息後心碎發聲。

大S因流感併發肺炎在日本辭世，小S昨（3日）證實噩耗表示：「新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever。」

大S香消玉殞令親友們悲痛不已，她的表妹雅維·茉芮在接獲噩耗後，悲痛地在臉書、IG以黑底白字心碎寫下「無法相信…」4個字，許多粉絲也紛紛湧入留言區盼她節哀。事實上，雅維·茉芮與大S感情緊密，2019年出席金曲獎頒獎典禮時，身上搭配的配件就是由大S親自設計，最終成功鍍金封后，如今天人永隔格外令人唏噓。

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