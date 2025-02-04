火鍋店外襲女臀還嗆「屁股有肉喔」 網紅孫生性騷擾判刑5月

孫生。（翻攝自臉書）

〔記者張文川／台北報導〕網紅團體「反骨男孩」成員孫生（本名孫羿泩），去年7月被控性騷擾，他和女性友人及其閨密等人在台北市某家火鍋店用餐，竟趁和友人的閨密在店外抽菸時，出手拍打對方的臀部，還出言輕薄「屁股有肉哦！撞起來才爽」，女方憤而離去並提告性騷擾；台北地檢署去年10月起訴孫生，台北地方法院將他依性騷擾罪判處5月徒刑，可易科罰金15萬元。可上訴。

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檢警調查，案發時，孫生在用餐過程中，不斷談論多人性愛的話題，並宣稱自己「很厲害」，席間他與被害女子到餐廳外抽菸，孫生竟涉伸出鹹豬手，拍打女方屁股，還裝熟挑釁地說「屁股有肉哦！撞起來才爽！」

被害女子當下被孫生突如其來的舉動和言詞，整個人嚇到愣住驚呆了，但隨即回過神來，感到氣憤難平，返回餐廳內向帶她來的女性友人，抱怨孫生的踰矩行為，並率先離席。事後她越想越生氣，認為孫生無故侵犯她的身體，是犯罪的行為，痛苦不應由她來承受，遂到警局提告遭孫生性騷擾。

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檢警調查時，孫生坦承出手拍打女方屁股，但否認有性騷擾的意圖，辯稱他是在「調情」，女方當下並沒有反映說不舒服，他有意私下和解，但因她無意願而破局。

檢警調閱監視器發現，孫生確實有出手襲臀，且同席的女性友人也作證說，當時閨密被襲臀後，有回桌告訴她這件事且感到很不舒服。

北檢依此認定孫生已構成性騷擾罪，去年10月起訴孫生。案經台北地院審理，今天宣判有罪，量處5月徒刑。

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