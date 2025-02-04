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娛樂 最新消息

王淑娟揪《花系列》3主角再聚！王耀慶回台近況曝

《花系列》李天柱、王淑娟、崔佩儀、王耀慶趁閒相聚。（翻攝自臉書）《花系列》李天柱、王淑娟、崔佩儀、王耀慶趁閒相聚。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕1980年起週日必追的《中視劇場》「花系列」，描述男女之間的愛恨情仇，撒狗血劇情至今仍掀起討論，相關短片在網路瘋傳。花系列主角王淑娟昨（3）同框崔佩儀、李天柱及久違返台的王耀慶，花系列再聚吸引網友朝聖。

王淑娟透露四人難得有空隨約隨聚，彼此聊工作、聊人生、聊日常都會碰到的難題。感慨地說：「柱哥柱嫂從約會結婚生女，眞是我看著成長的一對歡喜冤家！耀慶依然開心的耍寶！善心善念不變！」還爆料崔佩儀送老公機場回美國，不久就收到另一半簡訊甜蜜表示「剛分開，我已經想你了！」

王淑娟開心彼此能夠相聚暢聊。（翻攝自臉書）王淑娟開心彼此能夠相聚暢聊。（翻攝自臉書）

不僅４位演員團聚，導演許佩珊及燈光師也一齊同歡，難得相見王淑娟有感而發地說，「我們都發願要把自己照顧好，不要成為別人的負擔！」、新年祝福大家身體健康！順心順利！」崔佩儀也曬出合照感謝王淑娟主動邀約，讓大夥彷彿回到年輕時候花系列的歲月，「祝福大家都能夠平安健康」

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