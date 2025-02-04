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澎湖女兒用AI創造趣味！ 為新年增添無限想像力

洪詩婷用AI合成，為澎湖新年增添趣味。（洪詩婷提供）洪詩婷用AI合成，為澎湖新年增添趣味。（洪詩婷提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕每年農曆春節連續假期，是異鄉遊子返鄉團聚的時刻，除了享受天倫之樂外，也以旅外生活經歷，為家鄉澎湖貢獻所學，澎湖女兒洪詩婷，《銀翼殺⼿》英國製作公司⾸位台灣簽約導演，父親是澎湖知名地質老師洪國雄，今年返澎過年，用AI合成創作系列照片，為新年增添趣味。

洪詩婷是美國南加州⼤學電影學院動畫碩⼠，台灣師範⼤學美術學⼠。⾸部作品《維奧拉：⼩巨⼈旅⾏房間的意義》於美國影藝學院AMPAS獲頒奧斯卡學⽣⾦獎（SAA），以房間串聯⼥⼈每階段的⼈⽣，打破傳統真⼈實拍與動畫的界線，登上奧斯卡雜誌《 Academy Report 》封⾯，⼊圍全球

200多個國際影展，囊括10多個獎項，近20項提名，以及奧斯卡短⽚提名資格。

配合蛇年生肖，洪詩婷用AI合成趣味及想像圖片。（洪詩婷提供）配合蛇年生肖，洪詩婷用AI合成趣味及想像圖片。（洪詩婷提供）

同時詩婷為聯合國NGO CSW演講者與好萊塢⼥性⼯作平權的推動者，並為紐約古根漢美術館展出藝術家，紐約時報、洛杉磯時報、時代雜誌等媒體皆介紹過其作品，作品擴及多元混媒表達形式。

另外，洪詩婷常與藝術家們合作，包括台灣歌⼿吳青峰、冰島獸⼈樂團、英國皇家芭蕾舞團⾸席「優雅的野獸」瑟基普魯尼、《 星期三》服裝設計柯琳愛伍、以及設計《阿凡達》的傳奇特效公司等。《侏羅紀世界》⼥主⾓布

萊斯達拉斯霍華稱她為好萊塢關注的20位科幻導演之⼀，2023年籌備電視劇《 Zero-Sum Game 》，中⽂名《⽣存法則》，為ㄧ系列關於當代各國移民⼊境美國的劇情⽚。

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