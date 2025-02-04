大S生前「1勵志話語」2.8萬人狂讚 網友哭喊：拯救了我

大S曾在《娛樂百分百》上呼籲粉絲一定要珍惜生命。（翻攝自Threads）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「大S」徐熙媛過年期間赴日本旅遊，因感染流感併發肺炎不幸離世，享年48歲。小S昨一早心痛證實，許多網友分享大S過去無數經典主持節目、戲劇的片段，其中她在《娛樂百分百》上的一段話，呼籲粉絲一定要珍惜生命，讓粉絲悲喊：「謝謝你大S，在我人生最低潮的時候拯救了我。」

大、小S當年主持《娛樂百分百》，真性情的風格圈粉無數，大S某次向年輕人喊話：「不管你這輩子做錯多嚴重的事情，或者是你犯了多讓人家沒有辦法接受的錯誤，可是你只要活下去，事情都一定會有轉機。」要大家珍惜生命。

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這段話在大S離世後被瘋傳，網友在Threads分享節目片段，感慨致謝：「謝謝妳大S，在我人生最低潮的時候拯救了我，一路好走。」已吸引超過2萬8千人按讚，近3千人轉發，有粉絲表示「這段話真的治癒了我，大S謝謝你，你一定會在天堂的」、「我也是因為這段話走出陰霾」。

其實兩人在節目中總把觀眾當自己好友閒聊、分享生活瑣事，一起經歷失戀、大S離家出走等許多事情，姊妹倆也數度在攝影棚內落淚。

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