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娛樂 最新消息

安芝儇自揭驚人酒量「喝到天亮」！最愛台灣這一味

韓籍啦啦隊女孩，安芝儇。（記者胡舜翔攝）韓籍啦啦隊女孩，安芝儇。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／專訪〕安芝儇擁有好酒量，過去透露來台的困擾是找不到人陪她喝酒，同為啦啦隊女孩的林岱縈也曾說，之前去韓國找安芝儇玩幾乎都是跑酒吧行程，安芝儇、南珉貞、Mingo受訪時則笑說韓國人聚餐確實都是這樣玩，安芝儇更說自己很常從晚上喝到早上，一天跑5間酒吧都不是問題。

安芝儇表示，與其說是沒人陪她喝，更不如說是在台灣都在工作、沒有時間喝，加上台灣酒吧很少有開到早上的，她還自曝可以連喝3瓶燒酒，也分享自己很喜歡台灣啤酒，而南珉貞則是很喜歡金門高粱，「我喜歡高濃度的，但喝一點點就容易醉。」

三人來台發展已滿一年，被問到平常會不會想家，安芝儇雖然嘴巴上說還好，但之前聊到家人時曾一度落淚，一旁的南珉貞直呼會想著遠在首爾的愛犬想到哭，Mingo則說如果看到像是長輩圖或有關家人的文章都會瞬間飆淚，當問到如果再選一次是否還會來台灣發展？三人都堅定秒答：「會！」也說她們在台灣認識很多好朋友，很感謝球團和其他成員的幫忙。

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