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黃越綏新春收到最多祝福 「要活長一點」

兩性專家黃越綏。（翻攝自黃越綏臉書）兩性專家黃越綏。（翻攝自黃越綏臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕春假結束，3日各行各業也順利開工，兩性專家黃越綏今（4）日上午在臉書發文透露，大家給她最多的祝福，就是要運動，要養生，要活得長一點。

黃越綏說，她除了感謝還是感謝，「但不運動、不節食、不保養、已經是我難改的惡習，就由我自食其果吧！」發文中，她也分享每年春節都會陪弱勢單親家庭過年，其間有人提到我奉勸大家關上心中的三道門，「包括過去的門、後悔的門、以及未來焦慮的門。」

相關新聞：2025年元旦伊始  黃越綏：天佑台灣終止立法亂象

她最後堅信，做人要先學會輸得起，將來才能夠贏得穩，而凡事只須未雨綢繆，不要自己嚇自己，「每個明天都是充滿希望的未來，只要有信心，勇氣和堅強的意志力，就能戰勝心魔而走出自己的路。」

黃越綏臉書全文

2025乙巳蛇年，大家給我最多的祝福，就是要運動，要養生，要活得長一點。
除了感謝還是感謝！但不運動、不節食、不保養、已經是我難改的惡習，就由我自食其果吧。
每年春節我都會陪弱勢單親家庭過年，其間有人提到我奉勸大家關上心中的三道門。
包括過去的門、後悔的門、以及未來焦慮的門。
其中有位單親爸爸，有感而發並分享故事。
由於男性尊嚴的作祟他始終無法忘懷前妻，拋夫棄子對他造成屈辱與痛苦的過去，他因此而特別痛恨女性，並刻意經常用歧視的字眼，加諸在兩個無辜女兒的身上。
後來他接受我的輔導，終於學會先關上過去的門，讓於事無補的人事物都能徹底翻篇。
當他不再糾結過去種種，反而像脫層皮一樣，心理負擔減輕不少，也才領悟到真正沒有放過的原來是自己。
為了能夠關上後悔的門，他又聽勸並做足了心理準備，然後再向女兒請求原諒。
一家三口透過坦承的溝通，在互訴情衷的過程，因彼此均受到委屈而忍不住抱頭痛哭。
最終女兒在理解下選擇原諒，他則用實際的行動表現父愛。
至於關上未來焦慮的門，他則幽默的說，只要聽黃老師的話就能得救。
的確通常自己給的壓力，才是最沉重的焦慮。
做人要先學會輸得起，將來才能夠贏得穩，而凡事只須未雨綢繆，不要自己嚇自己。
每個明天都是充滿希望的未來，只要有信心，勇氣和堅強的意志力，就能戰勝心魔而走出自己的路。
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