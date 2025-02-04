晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

全球媒體報導大S病逝 CNN：華語世界最著名明星之一

大S到日本旅遊罹患流感併發肺炎不幸過世，享年48歲。（資料照）大S到日本旅遊罹患流感併發肺炎不幸過世，享年48歲。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛過年期間赴日旅遊，不幸感染流感併發肺炎病逝東京，享年48歲，全球關注。

綜合外電報導，美國有線電視新聞網（CNN）對於大S驟逝，稱她是「華語世界最著名明星之一」，英國「天空新聞網」（Sky News）報導消息震撼台灣與中國，連英國廣播公司（BBC）也大篇幅報導，大S演出《流星花園》走紅時，正值台灣影視與音樂引領潮流的年代。

相關新聞：大S猝逝 在日執業胸腔醫師分析2大關鍵

而有更多媒體更以「台灣演員」介紹徐熙媛，以其英文名字Barbie Hsu報導，提及她暱稱為Big S（大S），英國路透社（Reuters）也介紹大S在東亞具有極高知名度。

此外，今日美國報（USA Today）報導，大S過世消息已經成為中國社群平台「微博」最熱門搜尋關鍵字；英國Sky News報導，大S死訊震撼台灣與中國。

相關新聞：大S驟逝 林志玲深夜PO黑底文「真的太心痛了」

大S是在大年初一與家人飛到日本家族旅行，行前已有感冒、氣喘等症狀，仍強撐虛弱身體出發，到日本第3天病情急轉直下，被送往當地急診醫治，第5天初五一早在東京醫院病逝。

相關新聞：具俊曄淚別大S  宋讚養：2人重逢最純粹愛情

小S昨心痛證實，感謝姊姊大S這輩子照顧，徐媽媽則代女兒傳達遺願；與大S結婚即將滿3週年的老公具俊曄則透過韓媒表達喪妻之痛，至於大S前夫汪小菲聽聞噩耗也已趕抵台灣。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中