全球媒體報導大S病逝 CNN：華語世界最著名明星之一

大S到日本旅遊罹患流感併發肺炎不幸過世，享年48歲。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛過年期間赴日旅遊，不幸感染流感併發肺炎病逝東京，享年48歲，全球關注。

綜合外電報導，美國有線電視新聞網（CNN）對於大S驟逝，稱她是「華語世界最著名明星之一」，英國「天空新聞網」（Sky News）報導消息震撼台灣與中國，連英國廣播公司（BBC）也大篇幅報導，大S演出《流星花園》走紅時，正值台灣影視與音樂引領潮流的年代。

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而有更多媒體更以「台灣演員」介紹徐熙媛，以其英文名字Barbie Hsu報導，提及她暱稱為Big S（大S），英國路透社（Reuters）也介紹大S在東亞具有極高知名度。

此外，今日美國報（USA Today）報導，大S過世消息已經成為中國社群平台「微博」最熱門搜尋關鍵字；英國Sky News報導，大S死訊震撼台灣與中國。

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大S是在大年初一與家人飛到日本家族旅行，行前已有感冒、氣喘等症狀，仍強撐虛弱身體出發，到日本第3天病情急轉直下，被送往當地急診醫治，第5天初五一早在東京醫院病逝。

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小S昨心痛證實，感謝姊姊大S這輩子照顧，徐媽媽則代女兒傳達遺願；與大S結婚即將滿3週年的老公具俊曄則透過韓媒表達喪妻之痛，至於大S前夫汪小菲聽聞噩耗也已趕抵台灣。

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