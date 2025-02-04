神劇《白蓮花大飯店》回歸倒數！Max曝2月超強片單

〔記者許世穎／台北報導〕串流平台Max昨（3）日曝光2月片單，最受矚目的當然是榮獲艾美獎肯定的HBO原創影集《白蓮花大飯店》備受期待的第三季，以及賣座恐怖片系列前傳《噤界：入侵日》和《無照律師：洛杉磯》。還有適合小朋友觀賞的《神偷奶爸4》，以及《兔巴哥大工程》和《超級蝙蝠車》的全新集數都將登場。

HBO原創影集《白蓮花大飯店》備受期待的第三季將於本月正式上線。（Max提供）

韓國女子天團Blackpink在泰國成長的成員Lisa將在《白蓮花大飯店》第三季與包括《不可能的任務》系列蜜雪兒摩納漢、《哈利波特》系列飾演「魯休斯馬份」的傑森艾塞克、《鋼鐵人》蕾絲莉畢柏、《寶可噩夢》帕克波西、《魔鬼剋星：冰天凍地》凱莉庫恩、《蟻人與黃蜂女》華頓哥金斯、《性愛自修室》艾咪盧伍德等人同台飆戲，曾於首季演出的娜塔莎羅斯威爾也回歸演出「貝琳達」。

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《白蓮花大飯店》第三季先前曝光預告時曾強調「在泰國發生的事，就留在泰國。」本季同樣有多組主角群，包括三位相識多年的好姐妹、一個父親疑似面臨破產的家庭鋌而走險、年紀相差極大的「父女戀」情侶檔，當然還有包括Lisa在內的多名飯店工作人員，看似輕鬆度假，背後藏有不少秘密。《白蓮花大飯店》第三季 2 月 17 日於Max上線，晚間 9 點在 HBO 頻道播出。

《噤界：入侵日》在北美上映刷新系列開片紀錄。（Max提供）

在北美上映刷新系列開片紀錄的《噤界》系列新作《噤界：入侵日》，該片試圖以不同方向發掘在前兩集中發想出的故事概念，金獎女星露琵塔尼詠歐在片中帶著愛貓「佛羅多」在紐約一日遊卻碰上劫難，帶領影迷回到外星生物入侵的第一天。該片2 月 8 日於Max上線，晚間 9 點在 HBO 頻道播出。

《神偷奶爸4》充滿絕無冷場的動作場面以及照明娛樂招牌的顛覆性幽默感。（Max提供）

格魯在《神偷奶爸4》必須面對一個全新的死對頭惡霸麥星，以及他既致命危險又美麗性感的女友瓦倫蒂娜，而且他們全家人都被逼得四處逃亡。除了史提夫卡爾和克莉絲汀薇格回歸為格魯以及露西配音，還有麥星由喜劇天王威爾法洛、瓦倫蒂娜由蘇菲亞薇賈拉獻聲，全片充滿絕無冷場的動作場面以及照明娛樂招牌的顛覆性幽默感。該片將於2 月 22 日於Max上線，晚間 9 點在 HBO 頻道播出。

其他精選節目包括：

Max 精選影集

《超級蝙蝠車》第二季全新集數 2 月 7 日上線

《兔巴哥大工程》第二季全新集數 2 月 13 日上線

《無照律師：洛杉磯》2 月 24 日上線

2 月 14 日別錯過 HBO 原創影集《倫敦神探：墨黑之心》的系列完結篇。

Max 精選實境節目

●Food Network 美食台《蓋的全美公路之旅》第三季 2 月 6 日上線

●Discovery 頻道《Streets of Gold: Mumbai》2 月 9 日上線

●ID 頻道《Fatal Affairs》2 月 13 日上線

●HGTV 居家樂活頻道《Renovation Wild》2 月 23 日上線

●TLC 旅遊生活頻道《Building Roots》第二季 2 月 23 日上線

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