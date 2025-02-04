死法更痛更誇張！《絕命終結站》25週年推全新續作死神再臨

《絕命終結站 血脈》再度上演死神遊戲。（翻攝自YouTube）

〔記者許世穎／綜合報導〕影史最受歡迎的恐怖片系列之一《絕命終結站》今年邁入25週年，即將推出和上一部相隔14年的全新第6集《絕命終結站 血脈》，首支預告片今天（4日）正式發布，死神遊戲再度上演，將帶來更多更痛誇張的死法。

《絕命終結站》系列始於2000年，每集故事通常圍繞一群年輕人，在日常生活中獲得某種詭異的死亡預兆，可能在搭飛機、在公路上塞車、在遊樂園搭雲霄飛車、在賽車場，甚至在跨海大橋上躲過死亡意外，隨後便開始一連串無法擺脫的死神遊戲，該系列5集全球票房累計近7億美金（約台幣231億元）。

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全新《絕命終結站 血脈》預告一開始便近距離展示了一名紋身師傅正在為顧客打舌洞，之後他也開始為自己紋身，卻未察覺一連串致命的連鎖反應即將展開，包括一條從天花板墜落的鐵鏈掛在他的鼻環上，並纏繞在風扇上，將他整個人懸吊起來，而此時下方已經燃起熊熊烈火。隨著風扇旋轉，他被越拉越緊，最終風扇墜落，將他狠狠拋入火海。

電影由曾合作執導2018年電影《怪胎世界》（Freaks）與迪士尼真人版《麻辣女孩》（Kim Possible）的扎克利波夫斯基與亞當斯坦聯手執導。演員陣容包括曾演出影集《逐星女》的布蕾克貝辛格、影集《恰吉》蒂奧布萊恩斯、影集《閃電俠》凱特琳聖塔胡安娜等新生代演員一同演出，延續系列慣例，再次啟用新導演與新演員來注入新血。

2011年的《絕命終結站5》曾以驚喜反轉收尾，揭露該片其實是整個系列的前傳。但目前尚不清楚新作是否會直接延續前作劇情，還是會以重啟的形式呈現，具體劇情也仍保密，但預告片已經暗示將會有更多血腥預兆與恐怖死亡場面。《絕命終結站 血脈》預計於5月15日在台上映。

《絕命終結站 血脈》首支預告：

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