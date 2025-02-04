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大S傳在日本已火化 返台搭2航空「骨灰可登機」

「大S」徐熙媛傳出不幸在日本因流感併發肺炎過世，享年48歲。（翻攝自大S IG）「大S」徐熙媛傳出不幸在日本因流感併發肺炎過世，享年48歲。（翻攝自大S IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛春節與家人赴日旅遊，不幸感染流感併發肺炎病逝，享年48歲，外傳大S已在日本火化，S家正趕辦手續要將大S骨灰帶回台灣。

據《CTWANT》報導，目前華航和長榮允許讓骨灰在親友護送下登機，不用被當「貨物」運送；《NOWNEWS》則引述殯葬業者指出，日本有規定遺體必須在3天內火化，為妥善保護遺體會使用乾冰而不是置放到冰櫃，大多在守靈1個晚上後火化。

殯葬業者分析，目前有將遺體運回返台案例，但多數家屬會選擇在國外先行火化，之後再將骨灰帶回台灣，據了解，S家目前也有此打算，而依華航和長榮規定，可用手提行李登機，或直接購買機位，在親友護送下搭機返台。

大S不幸在日本因流感併發肺炎過世，胞妹「小S」徐熙娣3日上午透過經紀人回應：「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever。」

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