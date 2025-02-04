神話史詩再臨！《封神第二部》點燃戰火 超強對決確定登台

那爾那茜飾演的女將軍鄧嬋玉在《封神第二部：戰火西岐》中首次亮相。（鴻聯國際提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕華語史詩級特效鉅作《封神》系列首部曲《封神第一部：朝歌風雲》已於全台各大串流平台上線，延續首部曲的磅礡氣勢，二部曲《封神第二部：戰火西岐》以更加浩大的戰爭場面、更加細膩的角色刻畫，為觀眾帶來視覺與情感的雙重饗宴。電影目前也確定在台灣大銀幕上映，迎來這場殷商與西岐陣營的強強對決。

《封神第二部：戰火西岐》於中國賀歲檔上映，目前票房已突破9.6億人民幣（約台幣44億元），故事描述商朝末年，姬發（于適 飾）刺殺紂王殷壽（費翔 飾）後踏上返歸西岐之途，以雙方陣營視角，描寫西岐軍民全力迎戰殷商大軍的討伐，家園保衛戰一觸即發。

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《封神第二部：戰火西岐》確定在台上映，開春封神版台灣海報曝光。（鴻聯國際提供）

經歷朝歌的動盪與姜子牙的預言，姬發逐漸成長為一名真正的領袖，而這一次，他將聚全民之力守衛家園，對抗殷壽暴政，展開一場關乎天下命運的生死之戰。從權力鬥爭到戰場廝殺，從個人成長到家國抉擇，電影的每一幕畫面都充滿史詩張力，讓觀眾沉浸於這場波瀾壯闊的封神世界。

片中最受矚目的全新角色之一，當屬由新生代實力派演員那爾那茜飾演的女將軍鄧嬋玉。憑藉獨特氣質，在全球選角中脫穎而出，並進入專為本系列打造的「封神訓練營」，接受為期 506 天的高強度特訓，涵蓋表演、武術、馬術、潛水等多項技能鍛鍊。她完美詮釋巾幗不讓鬚眉的英姿，無論是武打動作的俐落度，還是角色的情感張力，都讓人眼前一亮，為電影注入令人震撼的魅力。

費翔飾演的殷壽（右）與娜然飾演的妲己在《封神第二部：戰火西岐》中更顯殘酷無情。（鴻聯國際提供）

此外，飾演殷壽的費翔在本片中更是將紂王的殘暴無道與致命魅力展現地淋漓盡致。相比於前作中的陰狠與暴虐，第二部中的紂王更顯瘋狂與無情，其權力慾望與殘酷手段更加推向巔峰，使得朝歌城更加沉淪於黑暗之中。

費翔以其獨特的氣質與精湛的演技，讓這位歷史上惡名昭彰的暴君不只是單純的反派，而是一個充滿魅力與危險的帝王。觀眾在看見其殘酷無情的同時，也無法忽視他強烈的個人魅力，使得這場封神戰爭的對抗更加緊張刺激。《封神第二部：戰火西岐》將於3月14日在台上映，更多上映消息請關注鴻聯國際粉絲專頁與電影《封神三部曲》粉絲專頁。

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