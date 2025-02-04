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大S私下揪具俊曄送暖！遺憾這輩子失約了 詹雅雯悲慟說不出話

大S、具俊曄的好感情令人稱羨。（翻攝自IG）大S、具俊曄的好感情令人稱羨。（翻攝自IG）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「大S」徐熙媛過年期間赴日本旅遊，因為感染流感併發肺炎不幸離世，台語歌后詹雅雯昨天曬出全黑圖，悲慟到說不出話，其實她這幾年身體歷經病痛，就收到大S跟老公具俊曄私下捎來的關心，讓她感動淚崩。

詹雅雯很捨不得大S的離世。（資料照，記者陳奕全攝）詹雅雯很捨不得大S的離世。（資料照，記者陳奕全攝）

詹雅雯2023年要動第三次的腦部手術，消息後曝光大S 、具俊曄及小S就托人送花關心。大S當時表示，「親愛的雅雯好，無意間看到妳生病的消息，就忍不住的一直關心，我想這就是緣分，相信妳一定很辛苦，但是我一直在心裡為妳禱告！無論未來如何，我們最後還是會相遇。」

大S稱很佩服詹雅雯的勇氣，「欣賞妳的才華！願妳無懼、戰勝病痛！下次的演唱會我一定要去！辛苦了，加油！」就連具俊曄都送上關心，「請一定要克服這個病情，期待能直接見面的日子！！加油！」

具俊曄與大S曾私下表達對詹雅雯的關心。（翻攝臉書）具俊曄與大S曾私下表達對詹雅雯的關心。（翻攝臉書）

令人遺憾的是，大S當時才喊話未來要去歌后的演唱會力挺，如今因為生病不幸離世，讓詹雅雯痛心不已。

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