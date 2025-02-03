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娛樂 最新消息

《WE ARE 我們的除夕夜》登熱搜第一 蔡秋鳳聽《金包銀》大合唱好感動

由蔡秋鳳、張秀卿、王彩樺共演的「WE ARE歌廳秀」。（三立提供）由蔡秋鳳、張秀卿、王彩樺共演的「WE ARE歌廳秀」。（三立提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕由文化總會製作、三立電視首播的除夕特別節目《WE ARE 我們的除夕夜》，今年是Sandy連續第三年主持，演出陣容精彩，由蔡秋鳳、張秀卿、王彩樺共演的「WE ARE歌廳秀」、由蕭煌奇、蕭秉治、家家演出的「全家歡聚KTV」還有由韓國人氣女團FIFTY FIFTY、韓國編舞家崔榮晙與GENBLUE幻藍小熊、SEVENTOEIGHT共同演出的「亞洲風暴」，不僅闔家觀賞，更分別是三立都會台、台灣台以及網路觀看的第一名，網路好評不斷。

GENBLUE幻藍小熊。（三立提供）GENBLUE幻藍小熊。（三立提供）

《WE ARE 我們的除夕夜》的特色是共演舞台，並且在電視與網路等各種平台播出，目的就是為了讓不同年齡層、不同收視習慣的觀眾都能有一個熱鬧的除夕夜，三立都會台與三立台灣台主要收視觀眾群落在25到44歲，各分眾收視都有0.8以上，其中更以25-34男性觀眾收視表現最好，更高達1.07，兩台平均收視率達0.75，電視總觀看人數為151萬；網路表現部分，截至目前為止，網路總觀看人次為180萬，播出平台包含文總YT、MOD、Hami Video與LINE TODAY等，其中更登上YT發燒影片第5、google熱搜趨勢為除夕節目排行第一，其中台韓共演的「亞洲風暴」片段更在YT上衝到粉絲熱推第2名，足見《WE ARE 我們的除夕夜》受年輕觀眾的歡迎程度。

由蕭煌奇、蕭秉治、家家演出的「全家歡聚KTV」。（三立提供）由蕭煌奇、蕭秉治、家家演出的「全家歡聚KTV」。（三立提供）

網友評論《WE ARE 我們的除夕夜》不僅節目多元、照顧不同族群、舞台更是精彩豐富，甚至還有網友表示「這幾年開始能有這個除夕特別節目陪台灣人過年，真是太好了！」、看完後更是感動與驕傲，「不只是精彩的節目，更是因為從每一個演出當中，可以看到台灣多元、創意、自由、民主、尊重各族群自我認同又共榮共存的文化。」表演內容更是既經典又跨越時代與國界，蔡秋鳳聽到場下觀眾一起合唱《金包銀》時感動到不行，網友也說「聽到中國娃娃《單眼皮女生》也哭了出來，因為這些經典沒有被忘記，音樂跨越時代跟國界真的很棒！」

網路上好評不斷的「亞洲風暴」四團共演被網友說是「夢幻聯動」，不僅覺得這組合真香、真有誠意！但也不禁擔心說「這種聯動應該以後很難再有吧！」而由郭子乾、陳漢典搭配饒舌團體BSB的組合也在網路觀看上有極好的表現，用饒舌的方式、精妙的歌詞介紹台灣綜藝節目史，不少網友譽為「根本金鐘等級的演出」，也讓觀眾直呼「找到那個當時守在電視機前面的自己。」郭子乾儘管是一個人在台上用模仿的方式呈現，仍然技壓群雄，陳漢典的演出畫龍點睛更是加分，每一個梗都拉回小時候看模仿秀的歡樂時光。

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