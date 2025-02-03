486先生祝大S「投胎當中國人」 林智群不挺開批......掀兩派論戰！

陳延昶稱希望大S投胎「當中國人」，引發爭議。（圖擷取自486先生臉書）

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕知名女星「大S」徐熙媛春節期間到日本家族旅遊染上流感併發肺炎離世，享年48歲，震驚社會各界。不過團購電商名人「486先生」陳延昶跳出來開酸，稱希望大S投胎「當中國人」，引發爭議，律師林智群也不挺，直言這類言論「真的不行」！

由於過去大、小S（徐熙娣）有不少親中言論，486先生得知大S猝逝的消息後，在個人社群發文開酸「大S死了，太多中國人去所以病毒傳染到日本，願她投胎到中國」、「台灣少了一個堂堂正正的中國人」、「願大S務必投胎到中國，永遠都當中國人。她妹妹也是。」

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486先生的發言曝光後隨即引發爭議，同為台派的律師林智群這次卻不挺486先生，發文直言「486老哥最近的言論及行為真的不行，不是掛一個台派就可以為所欲為」

林智群的貼文底下掀兩派論戰，認同林智群看法的網友紛紛表示，「雖然對她過去說過的話嗤之以鼻，但人死為大，這樣說話真的不太好」、「人走了就少說幾句很難嗎？」、「大哥……這樣真的不好看」、「逝者已矣，不管認不認同她，千萬不要因為一時口快，造不必要的口業」、「挺台是一回事，但是人品或發言的部分還是得受檢視，不能沒是非」。

但也有另一派網友認同486先生，「她本來就說過自己是中國人，486又沒說錯」、「別忘了大S說過什麼，我覺得486大哥說願她生生世世當中國人並沒有不妥，因為她們本來就想當中國人」、「翻出大小S的語錄，你就不覺得486有什麼錯了」、「畢竟造謠蔡英文屠殺人民的人，真的不用對她太客氣」。

面對部分台派人士抨擊，486先生並不認為自己的言論有何不妥，稍早再發文「她本來不就是希望當中國人？難道要我祝福她投胎當美國人？」、「我道歉！我更正可以嗎？希望她投胎到美國當美國人，不要投胎當中國人！」

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