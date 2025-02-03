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娛樂 最新消息

王心恬1月才去日本 曝當地流感嚴重「全程緊戴口罩」

王心恬出席凱渥開工路跑。（凱渥提供）王心恬出席凱渥開工路跑。（凱渥提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕王心恬今（3日）出席凱渥開工路跑，受訪談起「大S」徐熙媛於日本染流感併發肺炎離世，她表示有看到新聞，「昨天以為是誤傳，大家真的要小心。」坦言兩人沒合作過，「很喜歡她，覺得很可惜。」

王心恬熱愛滑雪，她透露，上個月與「王子」邱勝翊一票藝人好友赴日本滑雪，當時日本流感嚴重，她全程緊戴口罩，但同行的友人警覺性不高，不忘提醒大家要小心，倘若到人多地方，像是搭大眾交通工具或是密閉空間，也是口罩戴緊緊，「很多人不知道很嚴重，我來不及打疫苗。」還好同行的人都沒中鏢。

王心恬分享，近期將再赴日本，打算考滑雪教練，會先打流感疫苗再飛。她透露去年11月參加座談會，幸運抽中瑞士滑雪的免費票，內容包含機票及8天的住宿、火車及滑雪票，她開心說：「本來不是抽到我，原本抽到的人走了，我這輩子沒什麼偏財運。」預計3月啟程去瑞士。

李呈恩（左起）、張丞妘、陳萱、令宇辰、陳至琦出席凱渥開工路跑。（凱渥提供）李呈恩（左起）、張丞妘、陳萱、令宇辰、陳至琦出席凱渥開工路跑。（凱渥提供）

王可元（左起）、盧以恩、福地祐介、大慶出席凱渥開工路跑。（凱渥提供）王可元（左起）、盧以恩、福地祐介、大慶出席凱渥開工路跑。（凱渥提供）

babyMINT張承妘日前去日本演出，同團的2個感冒、1個流感，「很容易傳染，一傳10，大家都要保重身體。」王可元分享，凌晨接到好消息，演出的作品將前往柏林影展，也有收到國外試鏡的邀約，正在準備中。福地祐介跨年回日本過年，農曆新年在台灣過，笑說過了2個年，「台灣好朋友邀請我到他們家裡吃年菜，終於學到玩撲克牌，感受到進步，可能玩大老二。」盧以恩過年期間台北、台中趕攤，每天瘋狂的吃，開工前2天有克制食慾，「我怕沒有下顎線。」透露新戲即將開拍，戲裡需要唱歌，近期得抓時間練習，對她來說是一大挑戰。

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