陳零九6位數紅包賀婁峻碩新婚 揭「邱鋒澤遭批態度敷衍」後現況

翟浚安（左）、陳零九出席凱渥開工路跑。（凱渥提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕陳零九今（3日）帶著師弟翟浚安出席凱渥集團開工路跑，他透露農曆春節期間，沒參與朋友聚會、吃飯也叫外送，幾乎都待在家耍廢追劇，翟浚安則是準備《星光閃耀的少年》成團的「POLARIX」見面會，趁年節回台東走春一趟。

「五堅情」的成員邱鋒澤先前被指在簽唱會態度敷衍，婁峻碩原本跳出來替好友緩頰，竟也意外一起挨罵，雙方人馬在社群筆戰，陳零九透露，有在五堅情的群組討論此事，他指邱鋒澤的心情還OK，「他見過大風大浪，沒問題的。」

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被問起婁峻碩婚禮的進度，陳零九表示，有討論過這件事，不過目前婁峻碩仍以事業為重，他也掛保證屆時的紅包會有6位數，不忘調侃邱鋒澤：「他應該要包多一點，人家是大老闆耶！」

今日出席藝人包含品冠、陳零九、王心恬、王可元、盧以恩、福地祐介、胡祖薇、林輝瑝、Ozone林煥鈞、FEniX陳峻廷、AcQUA源少年（黃莑茗、李秉諭、盧佾暘、林毓家）、babyMINT張丞妘、F.F.O陳至琦等星光陣容，粉絲瘋狂搶拍。另外也特別邀請到知名書法家許益謙親自提筆揮毫，現場創作「蛇」字作品，並搭配六位模特兒走秀，為新年帶來文化與時尚的結合。高人氣「潛力超能量男團」AcQUA源少年盧佾暘、李秉諭、林毓家今日特別聯手壓軸出場的凱渥董事長吳鋒，與三太子共同領軍，帶動全場舞動復古歌曲《Disco Night》，剛退伍歸隊的隊長黃莑茗也加入行列，與團員和現場觀眾一同沉浸在熱鬧的氣氛中。

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