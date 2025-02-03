董至成昔飾《流星花園》杉菜爸 悲曝年前才關心大S

〔記者侯家瑜／台北報導〕董至成昔飾演《流星花園》「杉菜」大S的爸爸，今與關韶文、徐凱希和楊潔玫出席《戲戲品味》記者會時透露，上月24日才跟大S拜年，2人平時佳節都會互相問候，最後一次見面是5、6年前在中國，怎料一早就收到大S死訊，不禁感嘆人生無常。

董至成。（記者潘少棠攝）

董至成稍早被問到大S離世消息，一度說不出話，透露2人上次聯繫是在中國，「5、6年前，有個很大的廠商想找她代言，我就有透過她經紀人的消息要到她電話，之後就有見面聊，那個很大的代言她最後有接，我就當個牽線人，那次是最後一次了。」至於2人最後一次聯繫是在過年前夕、上月24日，彼此互相拜年，「我們每年都會互相拜年，她其實在演藝圈的朋友不多，尤其是她結婚相夫教子之後。」

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大S當年憑藉《流星花園》爆紅，也曾因此入圍金鐘獎戲后，董至成昔日在劇中飾演她爸爸，透露大S在拍戲前還飽受憂鬱症所苦，還好後來在拍戲時已有好轉，整個人都很投入，並大讚她非常敬業、聰明且靈巧，「她真的活得太短，我會默默幫她祈禱，等她們家把事情安頓好，我再去追思、悼念。」

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