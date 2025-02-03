何如芸私密床照曝光 曾國城抓包「有第三人」

〔記者傅茗渝／台北報導〕緯來綜合台《女王大人》日前錄影邀請何如芸、一粒、Sam老師、林彥君上節目分享覺得什麼樣的花費才是最值得的，何如芸表示旅行的花費最值得：「因為旅行是可以和家人建立深厚感情的重要時刻。」所以她每年都會安排帶妹妹出國旅行，加上兒子在新加坡念書，無法朝夕相處，透過旅行也能拉近母子之間的感情，直呼：「我們晚上還有一起睡覺。」

何如芸上緯來《女王大人》，分享最值得的花費是和家人出國旅行。（緯來電視提供）

何如芸秀出母子兩人在床上抱著睡覺的照片，主持人曾國城火眼金睛，馬上問起：「你們母子倆去度假，這張照片誰拍的？」何如芸當場支吾其詞表示是女性友人，巴鈺也急忙跳出來說：「好了不要再問了。」讓何如芸當場哭笑不得激動表示：「我兒子在，你覺得我會有什麼出格的事！」

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聊起花冤枉錢的經歷，何如芸分享自己為了兒子想要學滑雪，為此飛去北海道，還買了全套滑雪用具，包含雪衣、雪褲、雪鏡、手套等配備，何如芸說：「摔一次我復健兩個月，後來就再也沒有去滑，我都在下面等，那些衣服配備就穿這麼兩次，光一件外套就花快10萬，兩套整個花費快30萬。」讓曾國城直搖頭：「妳是我老婆，妳會被我掐死。」

一粒上緯來《女王大人》教現場眾人挑三振舞。（緯來電視提供）

何如芸不避諱地說：「沒關係我沒有老公，沒有人可以掐我。」一粒則分享自己有次收到水費帳單暴增到3千8百多元，最後才發現是陽台灑水器一直在灑水，對比何如芸的30萬成了極小甚至不足掛齒的冤枉錢，讓曾國城開玩笑表示：「我們是不是價值觀偏差了。」本集將於2月4日週二晚上8點播出。

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